Nardini estreia na CazéTV em jogo que pode dar o título ao PSG

A estreia de Fernando Nardini na CazéTV já acontece em um dos cenários mais simbólicos possíveis. O narrador fará nesta quarta-feira (13), às 16h (de Brasília), sua primeira transmissão oficial pelo canal justamente em uma partida que pode confirmar mais um título francês do PSG, segundo apuração do Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Recém-anunciado como reforço fixo da equipe da CazéTV, Nardini chega como uma das principais apostas da emissora de Casimiro Miguel para os próximos ciclos esportivos, incluindo a cobertura da Copa do Mundo de 2026. A contratação é vista internamente como estratégica não apenas para o futebol europeu, mas principalmente para o crescimento do projeto envolvendo transmissões de tênis e grandes eventos internacionais.

A saída da ESPN surpreendeu parte do público, mas, nos bastidores, o movimento já era tratado como possível há alguns meses. Um dos fatores que pesaram para a mudança foi o enfraquecimento do espaço ocupado por Nardini dentro da programação da emissora. Narrador identificado principalmente com o tênis, ele acabou afastado das transmissões da modalidade após divergências relacionadas ao podcast "New Balls, Please", criado em parceria com o ex-tenista Fernando Meligeni.

continua após a publicidade

Meligeni, inclusive, já havia citado publicamente que a situação envolvendo Nardini influenciou diretamente sua própria saída da ESPN em 2025. Paralelamente, a emissora perdeu direitos importantes nos últimos meses, como a La Liga, competição na qual Nardini era uma das vozes mais frequentes. A NFL, outro produto associado ao narrador, também passou por divisão de direitos entre diferentes plataformas.

Com menos espaço nas propriedades consideradas prioritárias, Nardini recebeu uma proposta da CazéTV com valorização salarial significativa e perspectiva de protagonismo em múltiplas modalidades.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

CazéTV amplia investimento no tênis

A chegada do narrador também faz parte de um plano maior da CazéTV para consolidar presença no tênis. O canal vem ampliando investimentos na modalidade desde 2025, impulsionado principalmente pelo crescimento de João Fonseca no cenário internacional.

Após adquirir os direitos da Copa Davis e do circuito ATP Challenger, a empresa negocia novos acordos envolvendo torneios da WTA. O objetivo é fortalecer a cobertura tanto do tênis masculino quanto feminino, acompanhando nomes promissores como Naná Silva e Victoria Barros.

A aposta no esporte é tão forte que a CazéTV criou recentemente um perfil dedicado exclusivamente ao tênis nas redes sociais, reunindo rapidamente milhares de seguidores.

A versatilidade de Nardini, porém, foi determinante para a contratação. Internamente, ele é tratado como peça importante para transmissões de futebol internacional, grandes torneios e também para a cobertura da Copa do Mundo de 2026.

➡️Entenda os bastidores da saída de Fernando Nardini da ESPN rumo à CazéTV

🤑 Aposte em jogos na Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.