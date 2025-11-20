Corinthians: Memphis 'cala' comentarista da Globo com gol, e web vai ao delírio

No exato momento do segundo gol do Corinthians, anotado pelo astro holandes Memphis Depay, o comentarista Ricardinho criticava o rendimento do atacante com a camisa do Timão nesta temporada. Após o golaço marcado no clássico contra o São Paulo, os internautas repercutiram a situação inusitada.

O comentarista analisava o desempenho de Memphis Depay pelo Corinthians, quando o atacante holandes fez uma belíssima jogada e colocou o Corinthians à frente do placar no clássico contra o São Paulo. Segundo Ricardinho, o camisa 10 caiu de rendimento nesta temporada e quando esteve à disposição, não atuou tão bem.

- O Memphis desse ano caiu muito de rendimento, os números estão aí para mostrar isso. Eu to falando no Corinthians, porque na seleção da Holanda ele está fazendo um gol atrás do outro. Agora, aqui no Corinthians, além dele ter se machucado muito, não ter tido sequência, as vezes que atuou, não atuou tão bem - disse o comentarista da Globo.

Logo após o comentário, Memphis 'calou' Ricardinho e aplicou uma caneta no zagueiro Sabino antes de anotar o segundo gol do Timão no clássico contra o São Paulo. A situação inusitada repercutiu entre os torcedores nas redes sociais. Confira abaixo.

Como foi a vitória do Corinthians contra o São Paulo?

Texto por: Ulisses Lopresti

No clássico dos 'desfalques', o Corinthians contou com o apoio da Fiel, em dia de torcida única, e esboçou uma pressão desde os primeiros minutos. Os comandados de Dorival Júnior tiveram as primeiras finalizações do Majestoso. Matheus Bidu, em arremate de fora da área, e Gustavo Henrique, em cabeçada após cobrança de escanteio, quase tiraram o zero do placar.

O São Paulo, com uma equipe muito modificada, mostrou dificuldades de criação, e pouco frequentou o campo de ataque. Com mais ímpeto ofensivo, o clube alvinegro flertou tanto com o gol, que acabou encontrando um caminho.

Após cobrança de escanteio, Breno Bidon sofreu um tranco de Ferreira nas costas e desabou na grande área. Anderson Daronco foi chamado ao VAR para revisar o lance e assinou pênalti. Yuri Alberto foi escolhido para bater, deslocou Rafael na finalização e abriu o placar para o Corinthians aos 30 minutos.

Crespo promoveu a entrada de Tapia no lugar de Patryck na volta do intervalo. O atacante chileno melhorou o time do São Paulo. Dominante nos primeiros minutos da segunda etapa, o Tricolor chegou ao empate aos oito minutos. Após cobrança de escanteio, o chileno subiu mais que a defesa do Corinthians e igualou o placar de cabeça.

O Corinthians sentiu o empate e passou a colecionar erros de passe. Dorival Júnior optou pelas entradas de Memphis e Vitinho, nos lugares de Gui Negão e Carrillo. A partida ficou 'morna', com poucas oportunidades de ambos os lados.

Quando o jogo parecia encaminhado para o empate, brilhou a estrela de Memphis. Aos 38 minutos, o holandês, em um lance inspirado, aplicou uma caneta em Sabino dentro da área, e finalizou sem chances para Rafael.

A Fiel ainda estava em êxtase quando Yuri Alberto liquidou a fatura. O atacante aproveitou rebote de um chute na trave de Vitinho, finalizou no cantou e marcou o terceiro gol do Timão.

