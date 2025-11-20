Gol de Memphis em Corinthians x São Paulo enlouquece torcedores: 'Humilhou'

Memphis Depay brilhou no clássico paulista entre Corinthians e São Paulo, desta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão. O atacante entrou durante o segundo tempo da partida e foi responsável por colocar o Timão na frente do placar com um golaço.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores se revoltam com titular em Corinthians x São Paulo: 'Juvenil'

O cronômetro marcava 17 minutos da segunda etapa, quando o holandês entrou em campo no lugar de Gui Negão. Na ocasião, o clássico se encontrava empatado por 1 a 1. Memphis precisou de apenas 20 minutos em campo para marcar um golaço e enlouquecer os torcedores.

Tudo começou com um lançamento que parou nos pés do atacante. Com muita categoria, Memphis aplicou uma caneta no zagueiro Sabino antes de finalizar contra o gol de Rafael e marcar. Veja a repercussão do lance abaixo: