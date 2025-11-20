menu hamburguer
Gol de Memphis em Corinthians x São Paulo enlouquece torcedores: 'Humilhou'

Timão venceu clássico pela 34ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/11/2025
21:27
Corinthians x São Paulo (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press))
imagem cameraMemphis marcou um golaço em Corinthians x São Paulo (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press))
Memphis Depay brilhou no clássico paulista entre Corinthians e São Paulo, desta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão. O atacante entrou durante o segundo tempo da partida e foi responsável por colocar o Timão na frente do placar com um golaço.

O cronômetro marcava 17 minutos da segunda etapa, quando o holandês entrou em campo no lugar de Gui Negão. Na ocasião, o clássico se encontrava empatado por 1 a 1. Memphis precisou de apenas 20 minutos em campo para marcar um golaço e enlouquecer os torcedores.

Tudo começou com um lançamento que parou nos pés do atacante. Com muita categoria, Memphis aplicou uma caneta no zagueiro Sabino antes de finalizar contra o gol de Rafael e marcar. Veja a repercussão do lance abaixo:

