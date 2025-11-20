Corinthians quebra jejum contra o São Paulo; veja o retrospecto

O Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 1 nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto, duas vezes, e Memphis fizeram os gols do triunfo alvinegro. Com o resultado, o Timão quebrou um tabu de dois anos sem vitórias sobre o rival.

A última vez que o Timão havia vencido o São Paulo tinha sido em 2023, por 2 a 1, pela Copa do Brasil. Desde então foram sete partidas, com seis vitórias do Tricolor e um empate. Era o maior jejum em clássicos do Corinthians contra rivais do estado.

No Brasileirão, a escrita era ainda mais amarga. A última vez que o Corinthians havia vencido o rival pela competição nacional foi em 2020, na Neo Química Arena, com gol de Otero.

Com o resultado, o clube alvinegro ampliou a vantagem sobre o rival atuando na Neo Química Arena. Desde 2014, ocorreram 21 jogos, com 12 vitórias do Corinthians, oito empates e uma vitória do São Paulo.

Memphis entrou durante a etapa final e marcou um golaço para definir a vitória do Corinthians sobre o São Paulo (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)<br>

Histórico do Majestoso

O Corinthians leva vantagem sobre o rival no histórico geral de confrontos. Ao todo, são 365 partidas, com 134 vitórias do Timão, 115 triunfos do rival e 116 empates. Foi a última vez que os rivais se enfrentaram nesta temporada.

Posição na tabela

Com o triunfo, o Corinthians subiu na classificação e assumiu a 10ª colocação. O clube alvinegro chegou a 45 pontos no Brasileirão, considerada a nota de corte para não correr mais risco de rebaixamento. O Timão encostou no São Paulo, que possui a mesma pontuação, mas ocupa o nono lugar por vantagem no critério de desempate.