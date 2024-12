Comentarista avalia chegada de Cuca ao Atlético-MG e dispara: ‘Teria ficado com o Milito’

O Atlético-MG anunciou no último domingo (30) a chegada do treinador Cuca para a próxima temporada. Após a divulgação, o jornalista Lédio Carmona avaliou a investida do clube mineiro no técnico e disparou uma convicção pouco popular. Para ele, a diretoria atleticana deveria ter mantido o argentino Gabriel Milito.

Jornalista se retrata publicamente após apoiar chegada de Cuca no Atlético-MG

Mercado da Bola: presidente do Atlético-MG confirma acerto de Paulinho com o Palmeiras

A análise do comunicador aconteceu durante o programa Seleção Sportv, desta segunda-feira (30). Na ocasião, Lédio classificou como ruins os trabalhos recentes de Cuca. O técnico teve passagens pelo Corinthians e Athletico-PR nos últimos anos.

- Os últimos três anos, depois que ele saiu do Galo, super campeão em 2021, ele (Cuca) trabalhou apenas em 46 jogos. Isso em três temporadas. É um técnico que vive uma fase ruim. Eu não contrataria ele neste momento - disse o jornalista, antes de completar.

- Aliás, acredito até que vou ser antipático com a torcida do Atlético-MG, mas não teria mandado o Milito embora. Teria mantido para a próxima temporada. Ele é um bom treinador, não foi fácil, mas ele levou o clube a duas finais. O desempenho nas decisões não foi bom, mas o clube estava lá. Além disso, também teve problemas físicos, com um elenco que teve uma má formação e com jogadores em má fase - concluiu.

Polêmica de Cuca

Vale destacar, que a contratação do treinador tem sido bastante criticada nas redes sociais. O retorno de Cuca para a quarta passagem no Atlético-MG carrega a polêmica da condenação por estupro de uma jovem, de 13 anos, durante o ano de 1987. Na época, ele era jogador do Grêmio e o crime teria acontecido durante uma excursão do clube gaúcho pela Europa.

Dois anos depois do caso, o treinador e mais dois jogadores foram condenados a 15 meses de prisão por atentado ao pudor com uso de violência. Em janeiro de 2024, o Tribunal Regional de Berna anulou a sentença do treinador, mas a polêmica ainda assombra o treinador.