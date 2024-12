Torcedores do Flamengo se animam com negociação por Traoré, mas fazem alerta

O Flamengo negocia a contratação do atacante Lassina Traoré, de Burkina Faso, que atua pelo Shakhtar Donetsk-UCR. Nas redes sociais, alguns torcedores do Flamengo se animaram com o possível reforço, enquanto outros destacaram o histórico de lesões do jogador de 23 anos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Revelado pelo Ajax, Traoré defendeu o clube holandês entre 2019 e 2021, até ser comprado pelo Shakhtar Donetsk. Na atual temporada, o jogador soma 18 jogos, três gols e duas assistências pela equipe ucraniano. O jogador também defende a seleção de Burkina Faso.

Na temporada 2021/22, Traoré sofreu uma grave lesão no joelho que tirou o jogador de ação por quase 300 dias. No ano passado, o jogador teve uma ruptura no tendão e ficou sem atuar por cerca de seis meses. Desde fevereiro de 2024, o atleta não sofreu nenhuma outra contusão.

continua após a publicidade

Veja as reações dos torcedores nas redes sociais: