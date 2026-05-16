Veja gols em Palmeiras x Cruzeiro: Felipe Anderson empata
Alviverde soma 34 pontos, enquanto Cabuloso possui 19
Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), na Arena Barueri, pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). Keny Arroyo foi o responsável por tirar o zero do placar para o Cabuloso, deixando então, o Palmeiras com a derrota momentânea.
O Palmeiras lidera o Brasileirão com 34 pontos, quatro à frente do vice-líder Flamengo, que tem uma partida a menos. Até o momento, a equipe soma dez vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, para o Vasco, fora de casa, após a conquista do título paulista.
Veja os gols da partida
Como vem Palmeiras e Cruzeiro para o confronto
Abel Ferreira estará à beira do gramado após cumprir sete jogos de suspensão, o último deles no empate por 1 a 1 com o Remo, no Mangueirão. O jovem Allan, suspenso, será desfalque, assim como Piquerez, Vitor Roque e Benedetti.
O Cruzeiro, por sua vez, reagiu nas últimas rodadas após um início fraco no Brasileirão e soma quatro vitórias nos últimos cinco compromissos. Atualmente, ocupa a 11ª colocação, empatado em 19 pontos com o Vitória.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Jhon Arias e Felipe Anderson (Mauricio); Ramón Sosa e Flaco López.
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Christian e Kaio Jorge.
