Na última semana, viralizou nas redes sociais um vídeo de Allana, uma menina de 12 anos natural de Marília, no interior de São Paulo. Na criativa publicação, com os dizeres "Todo mundo odeia a Allana", ela pediu doações para custear uma viagem para Porto Rico, após ter sido convocada pela Seleção Brasileira de softbol sub-13 para jogar um campeonato no país.

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No vídeo, Allana faz uma paródia da série "Todo mundo odeia o Chris". Primerio, aparece pedindo dinheiro para sua mãe, que diz que quem tem três empregos é o pai. Essa é uma piada usada constantemente na sitcom. Em seguida, Allana pede dinheiro para seu pai, que nega no melhor estilo Julius. A menina conclui que "todos a odeiam", mas o mantra vira "Todo mundo ajuda a Allana" na intenção de divulgar a vaquinha para custear sua viagem para a Costa Rica.

No Instagram, a publicação teve cerca de 4,5 milhões de visualizações, e muitas se converteram em doações para a família de Allana. Assim, em poucos dias a meta foi batida, e a menina poderá realizar o sonho de defender o Brasil em uma competição internacional.

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Como funciona o softbol?

O softbol é disputado entre duas equipes com nove jogadores em campo. A partida ocorre em um campo em formato de diamante, no qual os atletas precisam percorrer as bases para marcar corridas. Ao fim do jogo, vence a equipe que somar mais pontos.

Durante a partida, os times se alternam entre ataque e defesa. No ataque, os jogadores tentam rebater a bola e avançar pelas bases. Já a defesa busca eliminar os adversários por meio de arremessos precisos, toques com a bola ou capturas de rebatidas no ar. Os jogos são divididos em sete entradas, chamadas de "innings". Em cada uma delas, as equipes alternam suas funções ofensivas e defensivas.

O softbol participou de quatro edições de Jogos Olímpicos: Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. Em Tóquio 2020, retornou de forma pontual ao calendário das Olimpíadas.