Mauro Cezar ‘traduz’ nota da diretoria do Flamengo sobre afastamento de Gabigol

Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 19:23 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista Mauro Cezar Pereira analisou a nota oficial do Flamengo que anunciou o afastamento de Gabigol da partida contra o Atlético-MG. O atacante não será relacionado para o compromisso desta quarta-feira (13), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com o comunicador, a decisão da diretoria foi motivada após a declaração polêmica do jogador durante a conquista da Copa do Brasil, no último domingo (10). Ainda em campo, após a vitória por 1 a 0 sob o Atlético-MG, na Arena MRV, Gabigol anunciou a saída do Flamengo e atacou os dirigentes do clube. Para Mauro, o afastamento dele é uma decisão assertiva.

- Tradução: melhor afastar do que manter o jogador no grupo com chances de mais atrapalhar do que ajudar. Como domingo, quando foi, mais uma vez, figura nula enquanto esteve em campo. Ótima notícia. Vá em paz, o Flamengo seguirá melhor sem esse atleta. Exceto para gabizetes - publicou o jornalista.

Gabigol x diretoria

O embate entre o atacante e a diretoria do Flamengo surgiu no decorrer do último ano. As negociações para mantê-lo no clube foram turbulentas e geraram um novo acordo. De acordo com o presidente Rodolfo Landim, o impasse foi o período da renovação. O estafe do jogador pedia um acordo de três anos, enquanto o Flamengo buscava o acerto mais curto, de apenas um ano.

Sem sucesso nas negociações, o jogador irá se despedir do clube rubro-negro após o fim desta temporada. Conforme noticiou o site "ge", o destino seria o Cruzeiro.