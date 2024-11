CBF solicita exclusão de brasileiros de preliminares da Libertadores

Taça da Libertadores no Maracanã (Foto: Divulgação / Conmebol)







Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Ulisses Lopresti • Publicada em 12/11/2024 - 17:21 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitou à Conmebol a exclusão dos clubes brasileiros das fases preliminares da Libertadores. Em ofício divulgado junto ao calendário do futebol brasileiro para 2025, a CBF revelou pedidos feitos a entidade sul-americana para alterações nas regras de classificação às competições internacionais. No entanto, todas as solicitações foram feitas visando o ano de 2026.

➡️ Simule a tabela do Brasileirão!

No documento divulgado, a Confederação citou o excesso de datas no calendário como justificativa para mudanças. Além da não-participação das equipes brasileiras nas prévias da Libertadores, a CBF quer também a vaga extra na fase de grupos e a extinção dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Em contato com o Lance!, CBF e Conmebol negaram que qualquer pedido de adequação de calendário visando 2025 foi feito. Ao mesmo tempo, não houve resposta da entidade sul-americana às solicitações, pois as datas de 2026 serão definidas até setembro do próximo ano, e quaisquer mudanças serão avaliadas.

➡️ ‘Começar Brasileirão em março é pensar pequeno’, critica vice da CBF

Confira parte do ofício da CBF

"O calendário de competições da FIFA e da CONMEBOL tem se expandido nos últimos anos, impactando diretamente as datas dos campeonatos nacionais. A introdução dos Playoffs da Sudmericana, desde 2023, interfere em duas datas do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Além disso, a Copa Intercontinental FIFA e o novo Mundial de Clubes da FIFA para 2025 exigirão, respectivamente, um total de 10 datas no calendário.

Em busca de soluções e, mais do que isso, em clara defesa do Futebol Brasileiro, a CBF encaminhou o Ofício PRE nº 1421/2024 de 03/09/2024 solicitando à CONMEBOL adequações no calendário, entre elas a extinção dos playoffs da Copa Sudamericana e a exclusão dos clubes brasileiros da Pré-Libertadores e ao mesmo tempo solicitando uma vaga direta da CBF para a Copa Libertadores.

O que se percebe é que a cada ano há uma crescente demanda por datas destinadas a competições internacionais para o período do meio do ano, com destaque para eventos como o Mundial de Clubes da FIFA 2025, Copa do Mundo da FIFA 2026, Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, e Copa América 2028 o que exigirá de todos os stakeholders uma adaptação a esse novo cenário."

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Taça da Libertadores no Maracanã; CBF solicitou exclusão de brasileiros de fases prévias (Foto: Divulgação)