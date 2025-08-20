Globo divulga primeira foto de elenco da GE TV; veja mais

A Globo divulgou na última terça-feira (19) a primeira foto do elenco que irá comandar a GE TV, novo empreendimento da emissora no Youtube. A ideia, é que o canal concorra em audiência com a Cazé TV, que se destacou nos últimos anos dentro dos meios digitais.

Conforme divulgado pelo canal, o elenco do novo projeto terá nomes de peso. Tratam-se de André Balada, Bruno Formiga, Fred Bruno, Jorge Iggor, Luana Maluf, Mariana Spinelli, Sofia Miranda e Jordana Araújo. Veja a foto abaixo:

Globo divulgou o elenco do GE TV (Foto: Divulgação/Globo)

O que é a GE TV?

A iniciativa do grupo Globo com a criação do novo veículo é competir pela demanda de audiência no meio digital. Após o crescimento recente da "Cazé TV", do influenciador Casimiro Miguel, a emissora sentiu a necessidade de explorar e se tornar comepetitiva no novo mercado.

A iniciativa representa o primeiro grande investimento da Globo nesse segmento específico, após experiências em outras áreas como a ViU Hub, empresa que agencia influenciadores e artistas. A emissora já está em fase de planejamento e negociação de direitos de transmissão para o novo canal, embora a data exata de estreia não tenha sido divulgada.

Além de Jorge Iggor, Burno Formiga e Mariana Spinelli, o jornalista Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte SP, é um dos nomes considerados para liderar o projeto. Ex-Desimpedidos, o apresentador tem experiência com transmissões ao vivo no YouTube e também comanda o programa "Panela SporTV".

O que vai exibir?

As transmissões ao vivo de eventos esportivos constituirão o principal atrativo da GE TV. Entre as negociações em andamento está um acordo com a NFL (liga de futebol americano) para exibições nas tardes de domingo. A programação também incluirá outros campeonatos cujos direitos já pertençam à Globo e estejam liberados para exibição no YouTube.