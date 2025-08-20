Jornalista questiona titularidade de Vegetti no Vasco: ‘Não é o momento’

Após a goleada por 6 a 0 contra o Santos, o Vasco terá outro confronto direto na luta contra a parte de baixo da tabela de classificação. A equipe volta a campo nesta quarta-feira (20), em partida atrasada da 14ª rodada, contra o Juventude. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.

Enquanto analisava o desempenho cruzmaltino na goleada contra o Santos, o novo narrador da GE TV, Jorge Iggor, falou sobre as mudanças feitas por Fernando Diniz no ataque. Sem poder contar com Vegetti, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador optou pela entrada de David.

- Uma coisa de maluco, inacreditável o que aconteceu no segundo tempo, com um show do Coutinho em campo e com essa mudança no ataque, na qual nós temos que falar. O Diniz apostando num ataque mais móvel, na verdade, ele não tinha o Vegetti, por suspensão, não dá nem para dizer que foi uma decisão estratégica do Diniz - disse, antes de completar.

- Ele foi forçado a mudar o ataque e você tinha o David um pouco mais móvel, fazendo gol, dando duas assistências. O Vegetti não tem essa característica, aí o ponto não é só característica, o ponto é: fase técnica. O momento técnico do Vegetti não é um bom momento, mas assim, longe de ser um bom momento - destacou Jorge Iggor.

Com 22 gols em 40 jogos, Vegetti é o artilheiro do futebol brasileiro em 2025. No entanto, desde o retorno da pausa para o Mundial de Clubes, o atacante balançou as redes em apenas duas oportunidades e não vem vivendo seu melhor momento com a camisa vascaína. Jorge Iggor reforçou que é momento de Fernando Diniz pensar em alternativas.

- O torcedor já perdeu a paciência, muitas vezes a dinâmica do Vegetti prejudica o ataque do Vasco, é uma questão que pode acontecer. Ele é um cara querido, ainda é o artilheiro do time na temporada, com 22 gols. Tirou o Vasco de muito sufoco nas últimas temporadas, mas o momento dele hoje não é o momento para titularidade absoluta. É momento para o Diniz pensar o que fazer para o próximo jogo - finalizou.

Andrés Gómez é oficialmente anunciado pelo Vasco

O Vasco anunciou oficialmente a contratação do atacante colombiano Andrés Gómez, que chega por empréstimo do Rennes, da França, com vínculo até o fim de 2026. O jogador, que vestirá a camisa 11, desembarcou no Rio de Janeiro na última quinta-feira (14) para reforçar o setor ofensivo da equipe.

Na chegada, Gómez contou a VascoTV porque escolheu o Vasco como novo desafio.

— É um clube muito grande, que representa a liberdade. É um clube com torcedores muitos leais que o acompanham onde quer que jogue e também porque conversei muito com o técnico (Diniz) e ele me convenceu. Acho que ele vai me ajudar muito — afirmou o atacante.