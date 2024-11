Luis Fabiano dispensa Gabigol no Cruzeiro: ‘Mais nome que futebol’

Gabigol anunciou sua saída do Flamengo após título da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 15:09 • Rio de Janeiro

Após a conquista do título da Copa do Brasil de 2024, neste domingo (10), Gabigol, atacante do Flamengo, confirmou que está de saída do clube e, segundo o "ge", seu próximo destino será o Cruzeiro. Apesar do impacto da saída de Gabriel, o ex-jogador Luis Fabiano não vê necessidade na chegada do atacante e acredita que o Cruzeiro já está "muito bem servido com o Kaio Jorge".

Não (era necessário contratar Gabigol), pois acho que o Cruzeiro está muito bem servido com o Kaio Jorge. Sobre Gabigol, trata-se de um jogador vencedor, bom jogador, um artilheiro que costuma fazer gols em finais, que tem nome. Os times brasileiros gostam disso, de jogador com nome, mais que futebol - disse o ex-jogador sobre Gabigol.

O centroavante buscava valorização salarial no Flamengo nas negociações de renovação, mas não conseguiu. Inclusive, ainda no campo da Arena MRV, Gabigol fez duras críticas à diretoria rubro-negra. Segundo ele, os dirigentes indicaram um acordo de renovação, conversando, inclusive, com os seus pais. Posteriormente, no entanto, recuaram.

Gabigol no Cruzeiro

Ainda de acordo com o "ge", a contratação de Gabriel Barbosa era pretendida pelo Cruzeiro desde o meio do ano, quando se desenhou o cenário de não renovação com o Flamengo. Porém, com o fim do contrato se aproximando, o clube decidiu aguardar e negociar com o jogador para 2025, chegando a um acordo de palavra nas últimas semanas.