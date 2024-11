Jornalista parabeniza atitude de Gabigol e dispara contra diretoria do Flamengo

Gabigol anuncia que não fica no Flamengo em 2025 e tem Cruzeiro como destino provável (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 18:35 • Rio de Janeiro

O jornalista Venê Casagrande parabenizou o gesto de Gabigol ao atacar a diretoria do Flamengo em anúncio de despedida. O atacante confirmou a saída do clube carioca no último domingo (10) após a conquista da Copa do Brasil de 2024, sob o Atlético-MG.

Para o comunicador, a torcida rubro-negra não deve ter mágoa do jogador, que foi protagonista do elenco do clube nas últimas temporadas. Com o Flamengo, Gabigol conquistou duas Libertadores, quatro Campeonatos Cariocas, dois Brasileirões, duas Copas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e duas Supercopas do Brasil.

- Não deixa de ser ídolo, e não deve deixar de ser. Para e pensa, o que ele fez com a camisa do Flamengo é algo absurdo. Foi um cara extremamente decisivo. Torcedor rubro-negro, tira essa mágoa do Gabigol - iniciou o jornalista.

Além disso, Venê Casagrande ainda parabenizou o gesto do atleta de atacar a diretoria do clube no anúncio de saída. Gabigol deixa o Flamengo ao fim desta temporada após não ter o contrato renovado pelos dirigentes.

- Ele continua magoado pelo o que a diretoria fez. Parabéns ao Gabigol pelo o que falou. Saiu atirando e falou um monte de verdades. Até agora, a diretoria do Flamengo está em silêncio, porque sabe que é tudo verdade. Só queria ouvir o técnico Tite, que ainda não se pronunciou. Mas sobre a diretoria, não é segredo para ninguém que palavra para eles não vale de nada - concluiu.

Gabigol x diretoria do Flamengo

A relação de Gabigol com a diretoria do Flamengo se estremeceu ao longo do último ano. Com o contrato chegando ao fim, o jogador não conseguiu ter um novo acordo com os dirigentes para parmanecer no clube. As negociações foram marcadas por polêmicas e trocas de farpas entre as duas partes.

O grande impasse foi o período de contrato negociado. De acordo com o presidente Rodolfo Landim, o estafe do jogador pedia um acordo de três anos, enquanto o Flamengo buscava uma renovação mais curta, de apenas um ano. Sem sucesso nas negociações, o atacante deixa o clube ao fim desta temporada.