O jornalista Mauro Cezar Pereira revelou que realizou uma homenagem a Gabigol em sua própria casa. O feito aconteceu por conta do gol do atacante que resultou no título da segunda Libertadores do Flamengo, em 2019, em Lima, no Peru.

Em entrevista ao podcast "Barbacast", o comunicador contou que possui uma parte da rede do gol de Lima daquela decisão. Mauro aproveitou o objeto para pendurar um quadro na parede em homenagem ao feito de Gabigol na final. O atacante marcou os dois gols da vitória do Flamengo contra o River Plate, por 2 a 1, nos últimos minutos do jogo.

- Eu tenho na minha casa um quadro com um pedaço da rede de Lima, que um maluco entrou em campo e pegou, não vou falar quem é (risos). Mas peguei e fiz um quadro com o chute do Gabriel junto com o pedaço da rede. Está lá, só sai no dia que eu morrer. E, provavelmente, meu filho colocará em outra parede no futuro - iniciou o jornalista.

- Não misturo as duas coisas. Ali é meu momento de torcedor, na minha casa. É uma coisa minha e estou até revelando aqui. Está lá e vai continuar. Mas ele (Gabigol) caiu muito em 2023. Era possível ver que ele tentou (voltar a melhor forma), mas não conseguiu - concluiu.

Saída de Gabigol do Flamengo

O atacante deixou o clube rubro-negro na última temporada. Após duas temporadas em baixa, a diretoria do Flamengo não conseguiu chegar a um acordo para uma renovação com o jogador. Como resultado, Gabigol acertou com o Cruzeiro para a temporada de 2025.

Com o clube carioca, o camisa 9 entrou para a história. Na passagem, foram 13 títulos conquistados, incluindo as Libertadores de 2019 e 2022. Nas duas decisões, o jogador foi o responsável pelos gols dos títulos.