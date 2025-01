Amigo de Danilo ‘previu’ chegada do lateral ao Flamengo; entenda

O lateral Danilo é o mais novo reforço do Flamengo para a temporada de 2025. O jogador foi anunciado pela diretoria rubro-negra na última quarta-feira (29), mas um amigo do atleta já havia "previsto" a transação. Trata-se do advogado Yan Marconato.

O rapaz havia gravado um vídeo de Danilo cantando o hino do clube carioca antes mesmo do anúncio oficial. Nas imagens, o jogador aparece bem eufórico ao expressar a letra da canção que guiam os torcedores rubro-negros.

- Esse (vídeo) eu gravei para postar no dia do seu anúncio no Flamengo. Eu sabia! Seremos - publicou o advogado.

Danilo chega ao Flamengo

Aos 33 anos, o jogador é o novo reforço para o setor defensivo do Flamengo para a temporada. Ele chega ao clube após uma passagem de sucesso no futebol europeu, onde defendeu grandes clubes do Antigo Continente, como Juventus, Porto, Real Madrid e Manchester City.

O latera vestirá a camisa 13 do atual elenco rubro-negro. A apresentação oficial do jogador está prevista para quinta-feira (30), às 20h15m (de Brasíia), no Maracanã, com transmissão pela FlaTV. A contratação de Danilo aconteceu mediante a um acordo contratual de dois anos. Ou seja, o jogador chega para pertencer ao elenco do clube até o fim de 2026.