Mauro Cezar relembra caso Pedro e questiona postura de Filipe Luís com Plata

O jornalista Mauro Cezar Pereira questionou a forma como o treinador Filipe Luís tratou a expulsão do atacante Gonzalo Plata. A punição do jogador foi comprometedora no empate entre São Paulo e Flamengo, da última quarta-feira (5), pela 32ª rodada do Brasileirão.

Durante a coletiva de imprensa, após a partida, Filipe Luís defendeu o atacante diante da expulsão. Diante do cenário, Mauro Cezar Pereira relembrou o caso Pedro, quando o treinador expôs uma indisposição do camisa 9 nos treinos, e criticou a postura do comandante diante da nova punição de Plata.

— Bem, então tá aí. O técnico está para defender os jogadores, mas e lá dentro, no ambiente interno, faz o que? O Pedro, você criticou Filipe. Duramente. Você não o defendeu, e tinha razão, dentro daquele contexto, pelo menos foi o que pareceu — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Mas agora, você está aqui para defender o jogador. Mas em outro momento, você expôs um atleta. Tinha motivos? Sim, mas expôs o atleta. Como é isso? Qual é o critério? Tem que explicar isso aí. Tá difícil de entender... O que o Plata fez hoje foi uma incosequência, em uma jogada lá no ataque. Pra que aquela disputa? Aquele pisão? É brincadeira. Entrevista muito infeliz do Filipe Luís — concluiu.

O que disse Filipe Luís sobre a expulsão?

— As punições sempre dependem da diretoria. Claro que eu participo. Uma expulsão como a do Plata de hoje, foi sem querer. Ele quis ir na bola e foi na perna do jogador. Ele estava dando a vida pela equipe, estava correndo, eu jamais vou vir aqui, botar o dedo e culpar o jogador por cometer um erro desses. Estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo — disse Filipe Luís.

Gonzalo Plata foi expulso durante São Paulo x Flamengo (Foto: Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi o jogo?

Texto por: Lucas Bayer

O jogo na Vila Belmiro começou com fortes emoções. Logo aos dois minutos, Luciano aproveitou bobeada de Erick Pulgar e estufou a rede do goleiro Rossi. O Flamengo, no entanto, demonstrou reação rapidamente. Poucos minutos depois, Arrascaeta foi derrubado dentro da área por Pablo Maia, pênalti. O camisa 10 foi para a bola e deixou tudo igual.

Com o placar empatado, o São Paulo tomou conta da partida. O Tricolor Paulista buscou aproveitar as falhas dos jogadores adversários, que erraram domínios e passes curtos com frequência, sofrendo com a marcação individual do time da casa.

A grande jogada da primeira etapa foi aos 38', quando Ferreirinha deu uma caneta em Emerson Royal e passou no meio do lateral e do meia Saúl. Já nos acréscimos, Samuel Lino, após lançamento açucarado de Arrascaeta, marcou. O bandeirinha, entretanto, assinalou impedimento.

Assim como no primeiro tempo, as equipes entraram em campo na segunda etapa em alta voltagem. Aos dois minutos, em erro na saída de bola do São Paulo, Carrascal ajeitou a bola para Arrascaeta, que mandou a bola para fora. No lance seguinte, Ferreirinha levou perigo ao gol de Rossi.

O Flamengo conseguiu a virada com Samuel Lino, que fez um golaço após cruzamento de Emerson Royal, sem chance para Rafael. O atacante não vinha fazendo um bom jogo, e iria ser substituído por Luiz Araújo no momento em que a bola saísse. Após o gol, Filipe Luís desistiu da mudança.

O jogo complicou para o Flamengo quando Gonzalo Plata foi expulso por forte entrada em Arboleda (equatoriano foi expulso duas vezes na Libertadores). Com um a mais, o São paulo chegou ao empate aos 34 minutos, com Ferreirinha, sozinho dentro da área. Pressionando, o time mandante chegou perto de conquistar os três pontos, mas não conseguir furar a defesa rubro-negra.