Flamengo garante vaga no G-7 do Brasileirão após empate com São Paulo

O Flamengo está garantido no G-7 do Brasileirão, que dá acesso direto à Libertadores em 2026. Com o empate nesta quarta-feira (5), na Vila Belmiro, com o São Paulo, o time carioca não pode mais ser alcançado pelo próprio Tricolor Paulista, oitavo colocado na classificação do Brasileirão. O mesmo vale para o Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️Confira a tabela atualizada do Brasileirão

➡️Simulador do Brasileirão: projete a reta final do Palmeiras

O Flamengo chegou a 65 pontos pontos, com 20 de vantagem para o São Paulo, o primeiro fora do G-7. Como restam apenas seis rodadas para o Tricolor, com 18 pontos em disputa, não é possível ultrapassar o Rubro-Negro.

Flamengo e Palmeiras garantem G7 do Brasileirão

Como Flamengo e Palmeiras, finalistas da Libertadores, estão no G-6 do Brasileirão, automaticamente abre-se mais uma vaga, tornando G-7. Assim, independentemente do campeão nacional, ambos ficarão com as vagas para o torneio continental, que terá um deles como vencedor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Além de Flamengo e Palmeiras: veja os times já classificados para a Libertadores de 2026

O Brasil conta apenas com Flamengo e Palmeiras classificados para a próxima edição da Libertadores. Além dessas equipes, outras 15 também já estão confirmadas na competição.

Peru (3): Alianza Lima, Cusco e Universitario Venezuela (3): Carabobo, Deportivo La Guaira e Universidad Central Uruguai (3): Peñarol, Nacional e Liverpool Brasil (2): Flamengo e Palmeiras Argentina (2): Platense e Rosario Central Chile (1): Coquimbo Unido Colômbia (1): Independiente Santa Fé Equador (1): Independiente del Valle Paraguai (1): Libertad

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Torcedores mandaram recado para Filipe Luís após vitória do Flamengo no Botafogo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi o jogo

Em jogo agitado na Vila Belmiro, São Paulo e Flamengo empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira (5). O time carioca chegou a encaminhar a vitória pelo Brasileirão, com gols de Arrascaeta e Samuel Lino, mas viu o jogo mudar com uma nova expulsão de Gonzalo Plata. Com um a mais em campo, o Tricolor Paulista deixou tudo igual com Ferreirinha (Luciano marcou o primeiro).

continua após a publicidade

Quem festeja esse empate é o Palmeiras, que pode abrir três pontos de vantagem na liderança. Atualmente, o Rubro-Negro está empatado com o Verdão (65 pontos), que entra em campo nesta quinta contra Santos no Allianz Parque. O São Paulo é o oitavo, com 45 pontos.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.