Expulsão de Gonzalo Plata revolta torcedores do Flamengo: 'De novo'

O atacante Gonzalo Plata foi expulso durante o confronto entre São Paulo e Flamengo, desta quarta-feira (5), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. A situação gerou incômodo e revolta por parte dos torcedores do clube carioca.

O lance aconteceu durante a segunda etapa. O Flamengo havia acabado de marcar o segundo gol no confronto, com Samuel Lino, e assim voltado a assumir a liderança no placar, que estava 2 a 1. Foi então, que aos 21 minutos, Plata foi expulso.

A punição aconteceu após uma entrada dura do atacante no zagueiro Arboleda. Em campo, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não hesitou para expulsar de forma direta o jogador do Flamengo. Nas redes sociais, torcedores do clube se revoltaram com o equatoriano. Veja a repercussão abaixo: