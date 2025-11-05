menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Expulsão de Gonzalo Plata revolta torcedores do Flamengo: 'De novo'

Equipes se enfrentaram pela 32ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/11/2025
23:22
Gonzalo Plata foi expulso durante São Paulo x Flamengo (Foto: Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraGonzalo Plata foi expulso durante São Paulo x Flamengo (Foto: Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Gonzalo Plata foi expulso durante o confronto entre São Paulo e Flamengo, desta quarta-feira (5), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. A situação gerou incômodo e revolta por parte dos torcedores do clube carioca.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O lance aconteceu durante a segunda etapa. O Flamengo havia acabado de marcar o segundo gol no confronto, com Samuel Lino, e assim voltado a assumir a liderança no placar, que estava 2 a 1. Foi então, que aos 21 minutos, Plata foi expulso.

A punição aconteceu após uma entrada dura do atacante no zagueiro Arboleda. Em campo, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não hesitou para expulsar de forma direta o jogador do Flamengo. Nas redes sociais, torcedores do clube se revoltaram com o equatoriano. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias