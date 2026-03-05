Isabella Scherer, filha do ex-nadador Xuxa, anuncia gravidez do terceiro bebê

A chef de cozinha Isabella Scherer, 30, revelou nesta quarta-feira (4) que espera o terceiro filho. Ela é casada com o modelo Rodrigo Calazans, 40, e mãe dos gêmeos Bento e Mel, de 3 anos. Isabella é filha do ex-nadador Fernando Scherer, 51.

A vencedora do programa MasterChef divulgou a novidade por meio de publicação nas redes sociais. Ela compartilhou registros fotográficos nos quais aparece exibindo a barriga de grávida. Nas imagens, os filhos gêmeos interagem com a mãe e beijam a barriga.

"Oops... Eu fiz de novo", brincou Isabella na legenda. A frase faz referência à famosa música de Britney Spears.

A nova gestação acontece três anos após o nascimento dos gêmeos Bento e Mel. O casal não informou a data prevista para o parto nem revelou o sexo do bebê.

Seguidores de Isabella reagiram ao anúncio nas redes sociais. "Parabéns, que Deus abençoe", disse uma seguidora. "Família mais linda", escreveu outra pessoa. "Que alegria, parabéns", comentou uma terceira.

Isabella Scherer ganhou notoriedade ao vencer a sexta temporada do MasterChef Brasil. Desde então, atua como chef de cozinha. Rodrigo Calazans trabalha como modelo.

