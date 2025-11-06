Filipe Luís sai em defesa de Plata após expulsão no Flamengo: 'Estava dando a vida'

Gonzalo Plata foi o destaque negativo no empate do Flamengo por 2 a 2 com o São Paulo nesta quarta-feira (5). A expulsão do equatoriano complicou a vida do time carioca, que sofreu o gol de empate na Vila Belmiro. Após a partida, o técnico Filipe Luís saiu em defesa do atacante. Segundo ele, não houve maldade por parte do atleta.

continua após a publicidade

➡️Confira a tabela atualizada do Brasileirão

➡️Simulador do Brasileirão: projete a reta final do Palmeiras

— As punições sempre dependem da diretoria. Claro que eu participo. Uma expulsão como a do Plata de hoje, foi sem querer. Ele quis ir na bola e foi na perna do jogador. Ele estava dando a vida pela equipe, estava correndo, eu jamais vou vir aqui, botar o dedo e culpar o jogador por cometer um erro desses. Estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo — disse Filipe Luís.

Perda de pontos na reta final do Brasileirão

Com o empate fora de casa, o Flamengo abre o caminho para o Palmeiras, que encara o Santos nesta quinta, abrir três pontos de vantagem na liderança. Filipe Luís classificou a perda de pontos como "letais".

continua após a publicidade

— Campeonato de pontos corridos no momentos mais importantes, de mais pressão, é claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão letais porque cada ponto que a gente perde ficamos mais longe do nosso objetivo que é ser campeão — analisou.

Filipe Luís em jogo do Flamengo (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

— O time teve paciência, trabalhou bem a bola, encontrou bem os espaços diante da marcação individual do São Paulo. Conseguimos virar o jogo, depois da expulsão tudo ficou mais difícil, mas temos que continuar acreditando — completou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Veja outras respostas de Filipe Luís após São Paulo x Flamengo

Filipe Luís assume culpa pelo empate

"Eu, como treinador, quando os jogadores dão tudo pela equipe, se entregam, jamais vou apontar o dedo para nenhum deles. Acredito muito nos meus jogadores, na minha equipe. Estou aqui para assumir todo tipo de culpa pelos erros que eles tenham cometido".

Momento de Samuel Lino com a camisa do Flamengo

"Muito importante que ele volte a se sentir bem, com confiança. Todo mundo sabe a qualidade do jogador, ele tem gol, eu peço para ele, ele finaliza com as duas pernas, ele arriscou mais hoje, é algo que eu quero".

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.