Rivais reagem à chegada de Leonardo Jardim no Flamengo: 'Não vai'

Leonardo Jardim foi anunciado como técnico do Flamengo, na noite desta quarta-feira (4), depois da demissão de Filipe Luís. Nas redes sociais, muitos torcedores de clubes rivais do Rubro-Negro reagiram à chegada do português.

Ex-Cruzeiro, o treinador português, que estava livre no mercado, chega para ocupar a vaga de Filipe Luís, demitido mesmo após a vitória por 8 a 0 contra o Madureira. O contrato de Leonardo Jardim com o Flamengo é válido até o final de 2027.

Diego Ribas quebra silêncio sobre demissão de Filipe Luís: 'Fiquei na dúvida'

Nas redes sociais, nem só os rubro-negros avaliaram a chegada do novo comandante. Muitos rivais comentaram sobre o técnico. A maioria, claro, deixou aquela mensagem de "boa sorte". Veja os comentários abaixo:

Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo (Foto:Adriano Fontes/Flamengo)

Veja reação dos rivais com a chegada do português

Conheça Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo

Leonardo Jardim nasceu em Barcelona, na Venezuela, tem pais portugueses e foi criado na Ilha da Madeira. Sem ter conseguido virar um jogador profissional, começou sua carreira como treinador cedo, aos 27 anos, e consolidou uma reputação de "construtor de times", com foco na valorização de jovens talentos e na solidez tática.

Entre os principais nomes que ajudou a revelar está o do astro francês Mbappé, hoje no Real Madrid. Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, lançou o craque quando este tinha apenas 16 anos. Kylian Mbappé foi, então, um dos principais nomes do Monaco, que conquistaria a Ligue 1 (o campeonato francês) de 2016/2017.

O último trabalho de Leonardo Jardim antes do Flamengo foi no Brasil, onde dirigiu o Cruzeiro, em 2025. Sua saída do clube mineiro, no fim do ano passado, foi considerada surpreendente, com o técnico alegando a necessidade de descanso. Apesar de não ter conquistado títulos, terminou o Brasileirão em terceiro lugar e caiu na semifinal da Copa do Brasil.

No Mineiro, o português dirigiu a equipe por apenas três jogos, tendo estreado no cargo no último jogo da primeira fase. Depois, viu seu time ser eliminado nas semifinais pelo América-MG, nos pênaltis, após dois empates. Na Sul-Americana, a Raposa caiu na primeira fase.

