Renato Maurício Prado manda recado a Filipe Luís após São Paulo x Flamengo

O jornalista Renato Maurício Prado não perdoou o treinador Filipe Luís após o empate do Flamengo com o São Paulo por 2 a 2, na última quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. Através de publicações nas redes sociais, ele criticou a preferência do técnico por Gonzalo Plata.

O atacante foi vilão do resultado rubro-negro. Durante a segunda etapa, o equatoriano foi expulso poucos minutos depois da virada do Flamengo no placar. A situação gerou revolta em Renato Maurício Prado.

- Não é possível, Plata expulso de novo! Já deveria ter sido substituído. Na verdade, nem deveria ter entrado. Jogador inútil. Perebaço, aço, aço! - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Pronto. Foram-se os três pontos e o campeonato. Parabéns àqueles que adoram o Plata! Entre eles o técnico Filipe Luís! - concluiu.

Como foi São Paulo x Flamengo?

O jogo na Vila Belmiro começou com fortes emoções. Logo aos dois minutos, Luciano aproveitou bobeada de Erick Pulgar e estufou a rede do goleiro Rossi. O Flamengo, no entanto, demonstrou reação rapidamente. Poucos minutos depois, Arrascaeta foi derrubado dentro da área por Pablo Maia, pênalti. O camisa 10 foi para a bola e deixou tudo igual.

Com o placar empatado, o São Paulo tomou conta da partida. O Tricolor Paulista buscou aproveitar as falhas dos jogadores adversários, que erraram domínios e passes curtos com frequência, sofrendo com a marcação individual do time da casa.

A grande jogada da primeira etapa foi aos 38', quando Ferreirinha deu uma caneta em Emerson Royal e passou no meio do lateral e do meia Saúl. Já nos acréscimos, Samuel Lino, após lançamento açucarado de Arrascaeta, marcou. O bandeirinha, entretanto, assinalou impedimento.

Assim como no primeiro tempo, as equipes entraram em campo na segunda etapa em alta voltagem. Aos dois minutos, em erro na saída de bola do São Paulo, Carrascal ajeitou a bola para Arrascaeta, que mandou a bola para fora. No lance seguinte, Ferreirinha levou perigo ao gol de Rossi.

O Flamengo conseguiu a virada com Samuel Lino, que fez um golaço após cruzamento de Emerson Royal, sem chance para Rafael. O atacante não vinha fazendo um bom jogo, e iria ser substituído por Luiz Araújo no momento em que a bola saísse. Após o gol, Filipe Luís desistiu da mudança.

O jogo complicou para o Flamengo quando Gonzalo Plata foi expulso por forte entrada em Arboleda (equatoriano foi expulso duas vezes na Libertadores). Com um a mais, o São paulo chegou ao empate aos 34 minutos, com Ferreirinha, sozinho dentro da área. Pressionando, o time mandante chegou perto de conquistar os três pontos, mas não conseguir furar a defesa rubro-negra.