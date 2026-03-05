Concurso vai definir música da torcida brasileira para a Copa do Mundo

O Brasil terá uma nova música da torcida para a próxima Copa do Mundo. Um concurso nacional, batizado de "Hit da Torcida", vai eleger o novo canto que embalará a Seleção e será lançado oficialmente em um amistoso no Maracanã, no dia 31 de maio.

A iniciativa é do jornalista esportivo e influenciador Tomer Savoia, que idealizou o projeto a partir da constatação de que o país não conseguiu emplacar uma nova música da torcida na última Copa e está há anos sem um hit associado à Seleção. Segundo ele, o calendário com poucos jogos em território nacional e a ausência de competições decisivas fora dos períodos de Copa dificultaram o surgimento espontâneo de um novo canto popular.

- O Brasil sempre teve músicas marcantes em Copas do Mundo, mas isso não acontece há muitos anos. A torcida sentiu falta. A ideia do 'Hit da Torcida' é devolver esse protagonismo ao torcedor - afirma Tomer.

O projeto ganhou estrutura com a entrada do Sua Música, plataforma de entretenimento focada em música regional do Brasil, como co-organizador. A plataforma será responsável pela criação do site de inscrições, pela operacionalização do concurso, por trazer força ao hit e pela estruturação do projeto em nível nacional.

As inscrições já estão abertas através do site www.hitdatorcida.suamusica.com.br e estarão disponíveis para qualquer brasileiro maior de 18 anos, seja profissional da música ou não. A escolha da canção vencedora será feita em diferentes etapas:

- um júri técnico formado por profissionais da música (artistas, produtores, compositores) fará a primeira triagem;

- um júri VIP, composto por grandes nomes da música e do futebol, definirá os 08 finalistas;

- o público participará das quartas de final, semifinais e da grande final por meio de votação popular online;

A música vencedora será anunciada e executada pela primeira vez no dia 31 de maio, durante o amistoso da Seleção Brasileira no Maracanã.

Além da visibilidade nacional, o autor da música campeã receberá um prêmio simbólico e inédito: a oportunidade de acompanhar presencialmente a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, junto com o Tomer. O vencedor terá direito a passagem aérea, hospedagem, alimentação, transporte e ingresso para o jogo.

- Quero que o prêmio seja uma experiência real de arquibancada. A música vai representar a torcida, e quem a criou precisa viver esse momento como torcedor - afirma Tomer, que decidiu arcar pessoalmente com a premiação e parte da estrutura inicial do concurso para garantir que a iniciativa saísse do papel.