Onde assistir e horário da partida Paulistano x São Paulo pelo NBB

Neste sábado (28), o Paulistano recebe o São Paulo às 16h30 (de Brasília), no Ginásio Antonio Prado Jr., em São Paulo (SP), em partida válida pela 23ª rodada do NBB CAIXA 24/25. O jogo tem transmissão do YouTube do NBB, do SporTV, da TV Cultura e do NBB Basquetpass.

Com 41% de aproveitamento, o Paulistano é o décimo colocado do Novo Basquete Brasil (NBB). Com duas derrotas seguidas, o time do técnico Demétrius Ferracciú tem 7 vitórias em 17 jogos. Na última segunda-feira (23), a equipe da capital paulista perdeu para o Flamengo por 89 a 75 no Ginásio Antonio Prado Jr., em São Paulo (SP).

Kevin Crescenzi é o grande nome do Paulistano nesta edição do NBB. O ala/armador de 31 anos é o líder da equipe em pontos (13,2), assistências (3,2) e eficiência por partida (14,4). Esta é a terceira temporada do norte-americano com a camisa do Paulistano.

Crescenzi dribla Siewert, do Flamengo, em partida do NBB (Foto: Wilian Oliveira/Foto Atleta)

Já o São Paulo encerrou o primeiro turno do NBB na oitava posição. O time do técnico Guerrinha tem 10 vitórias em 17 jogos. Apesar da derrota para o Minas por 77 a 63 na última segunda-feira (23), o Tricolor garantiu classificação para a Copa Super 8. Nas quartas de final da competição, vai enfrentar novamente o Minas Tênis Clube, no dia 25 de janeiro, na Arena UniBH, às 17h (de Brasília).

Apesar da derrota, Corderro Bennett marcou 19 pontos na partida contra o Minas. O armador de 36 anos é o líder do tricolor paulista em pontos por jogo (15). O norte-americano, em 17 jogos nesta temporada, anotou mais de dez pontos em 14 partidas.

Bennett, destaque da vitória do São Paulo sobre o Brasília (Foto: Matheus Maranhão / CAIXA Brasília Basquete @mmaranhaofoto)

Ficha técnica ✅

Paulistano x São Paulo - NBB

🗓 Data: 28 de dezembro de 2024, sábado

⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

🌎 Local: Ginásio Antonio Prado Jr., São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: YouTube do NBB, SporTV, TV Cultura e NBB Basquetpass.