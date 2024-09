Mauro Cezar opina sobre escolha de Filipe Luís como novo técnico do Flamengo: ‘Um risco’

Comentarista Mauro Cezar opina sobre escolha de Filipe Luís para cargo no Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 18:22 • Rio de Janeiro

O jornalista Mauro Cezar Pereira analisou a escolha da diretoria do Flamengo em escolher Filipe Luís como substituto de Tite. O clube demitiu o até então treinador da equipe nesta segunda-feira (30), após a vitória contra o Athletico-PR, por 1 a 0, pelo Brasileiro. O ex-jogador estava no comando do sub-20 do Rubro-Negro e assumirá o comando da equipe principal.

Ao falar sobre o caso, Mauro Cezar afirmou que não se surpreendeu com a decisão de Filipe Luís em aceitar o cargo. Além disso, ele afirmou que o risco maior de colocar o recente técnico no comando da equipe é maior para o clube. O ex-lateral iniciou a carreira à beira do campo no início deste ano.

- Acho que pra ele (Filipe Luís) não é o melhor momento. É um risco. Mas o risco maior é o do Flamengo. Se der errado, ele veio só para ajudar, pode dizer que ainda está amadurecendo a carreira de treinador. Seria algo razoável - disse o jornalista, em participação no programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan.

Mauro Cezar ainda aproveitou o momento para criticar a administração da atual diretoria do Flamengo. Na opinião dele, a gestão do clube nunca montou um projeto esportivo de qualidade. Ao invés disso, foi movida a benevolência para certos assuntos.

O Flamengo do Landim é isso. Desde o começo. Tentativa e erro (…) Agora, é uma outra tentativa a lá "old school", Carlinhos, Jaime, Andrade, ou seja, de pegar um antigo jogador que está lá no clube e tentar colocá-lo como técnico para ver o que acontece. Zero planejamento, nunca houve projeto esportivo. Há muita permissividade, muita tolerância com coisas absurdas que acontecem - concluiu.

Com o novo treinador, o Flamengo se prepara para continuar a temporada. A próxima partida do Rubro-Negro está marcada para esta quarta-feira (2), onde irá enfrentar o Corinthians, pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. O confronto acontece às 21h45 (de Brasília), no Maracanã.