Como Filipe Luís pode influenciar o futuro de Gabigol no Flamengo

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico interino do Flamengo, Filipe Luís dará início a sua trajetória à beira do gramado com a equipe profissional diante do Corinthians, pela Copa do Brasil. Nos treinos, o treinador precisará definir o comandante do ataque, tendo Gabigol, Bruno Henrique e Carlinhos como opções.

Com contrato até o dezembro de 2024, o camisa 99 vinha tendo pouquíssimas oportunidades com Tite, mas vê a chegada de um velho conhecido como a esperança por novas oportunidades. Com uma relação próxima, o centroavante espera ter mais chances até o fim da temporada e provar seu valor.

Em um programa da Libertadores de 2022, Filipe Luís projetava seus próximos passes na carreira como treinador. O ex-jogador comentou sobre a relação com Gabigol e brincou sobre a sua relação quando virasse o comandante da equipe com o atacante no elenco.

- Falei para ele que vou ser treinador do Flamengo, ele já vai estar com 30 e poucos anos e vai para o banco. Ele falou "eu vou jogar, senão tu vai cair". Disse que ele teria que jogar então (risos). É um jogador que tem que entender como tirar o melhor rendimento dele, obviamente também com toda qualidade e talento que ele tem. Todos querem ter no elenco, mas fazendo ele entender onde estão os movimentos que tem que fazer para marcar os gols. O jogador muitas vezes está em uma fase boa e se acomoda de uma forma que deixa de fazer o trabalho sujo. Não é o caso do Gabi, mas estar lembrando sempre onde ele é forte, os movimentos, estar perto da área. Esse seria meu grande objetivo. Seria muito chato com ele, não tenho dúvida. É um cara que trabalha demais, gosta de treinar. Fácil de ter no grupo porque quer informação, mas seria cobrado como qualquer outro.

Filipe Luís e Gabigol em treino do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Nesse momento, Gabigol está longe dos 30 anos, mas também de sua melhor fase na carreira, tendo balançado as redes apenas quatro vezes em 2024. E em busca do título da Copa do Brasil, Filipe Luís tem como missão a recuperação de um dos jogadores mais decisivos do clube nos últimos anos em meio a ausência de Pedro.

Em ano eleitoral, o Flamengo vive um turbilhão de polêmicas em 2024 com uma temporada que pode encerrar sem títulos. É difícil prever se Filipe Luís terá voz ou não em uma possível renovação de Gabigol, pois não há nem um candidato despontando como favorito para assumir o clube pelo próximo triênio (2025-2027).

Mas fato é que o ex-jogador é muito respeitado internamente por tudo o que fez como atleta, mas também por sua liderança dentro do plantel entre 2019 e 2023. E caso seja ouvido, a palavra do interino pode ter um peso.