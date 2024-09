Zico aprova demissão de Tite: ‘Clima não estava legal’

Zico afirmou que clima para continuidade de Tite estava insustentável (Foto: Fla TV)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 18:02 • Rio de Janeiro

Flamengo comunicou na manhã desta segunda-feira (30) que Tite não é mais treinador do clube. Após sequência de resultados negativos, a situação do comandante se tornou insustentável. Maior ídolo da história rubro-negra, Zico lamenta, mas compreende a demissão do técnico.



Zico criticou a diretoria do Flamengo

— Eu acho que hoje é fácil dizer que deveria. O clima já não está legal. Trabalhar em um lugar que as pessoas te hostilizam e falam um monte de coisa não é bom para ninguém. Lamento que isso tenha acontecido, porque gosto muito dele, acho bom treinador. Mas talvez não tenha se adaptado ao estilo que é o Flamengo —, disse Zico, antes de finalizar:

— O Flamengo ganhou o Carioca, está na semifinal da Copa do Brasil, tem alguma pequena chance no Brasileiro e foi até as quartas da Libertadores. Lógico que a derrota do Maracanã foi determinante. Perdeu gols, mais no Maracanã do que lá (Uruguai) —, acrescentou, durante fala na 15ª edição do Café com Zico.

Durante o evento, Zico aproveitou para comentar sobre as contratações realizadas pela diretoria do Flamengo. Para o ídolo rubro-negro, o clube gasta muito dinheiro com jogadores ‘comuns’. Além disso, o ‘Galinho’ discorda que o Fla tenha o melhor plantel da América do Sul.

— Flamengo, a meu ver, contratou errado. Muitos jogadores. Está gastando dinheiro com jogadores normais. São bons? Sim, mas o preço que é tinham que ser craques. Não são. Supervalorizaram demais o plantel do Flamengo, fizeram a torcida crer que é o melhor time da América do Sul. Não é! Isso é o problema. A torcida acha que vai ganhar 3 ou 4 sempre, mas a gente que é da bola sabe que a história é diferente —, finalizou.



Agora, com Filipe Luís à beira do campo, o Flamengo enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (02), pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O confronto acontece às 21h45 (horário de Brasília), no Maracanã.