Conheça a nova comissão técnica de Filipe Luís no Flamengo

Filipe Luís celebra título da Copa Intercontinental Sub-20 com membros da comissão técnica (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Publicada em 30/09/2024 - 15:58 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo divulgou que Filipe Luís contará com Ivan Palanco, Márcio Torres, Daniel Alegria e Diogo Linhares em sua comissão técnica. O treinador interino estreia no comando da equipe diante do Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Os nomes são conhecidos do novo comandante pelo período de trabalho juntos nas categorias de base do Rubro-Negro. O quarteto esteve presente na conquista da Copa Intercontinental Sub-20 diante do Olympiacos, em agosto.

Conheça a nova comissão de Filipe Luís no Flamengo

Ivan Palanco - O espanhol de 43 anos chegou ao Flamengo em janeiro a pedido de Filipe Luís. O profissional chegou para ser o braço direito do treinador na categoria sub-17 e conta com uma larga experiência no futebol japonês.

Márcio Torres - No Flamengo desde 2010, Márcio Torres possui vasta experiência com categorias de base, mas já trabalhou com a equipe profissional com Rogério Ceni. O ex-treinador do Flamengo pediu a presença do auxiliar na comissão do elenco principal.

Daniel Alegria - Outro nome que já trabalhava no Flamengo. Daniel permaneceu no clube com a chegada de Filipe Luís para fazer parte de uma comissão técnica mais robusta. Os três assistentes do interino estarão no profissional.

Diogo Linhares - Com a saída de Fábio Mahseredjian, Diogo Linhares assume a preparação física do Rubro-Negro. Ele foi contratado em junho logo após Filipe Luís assumir a equipe sub-20 do Flamengo por conta da saída de Mário Jorge.

Elogios à comissão técnica na base

Logo após a conquista do título da Copa Intercontinental Sub-20, Filipe Luís ressaltou a importância de sua comissão técnica. O comandante afirmava a importância de iniciar sua trajetória na base para se cercar de profissionais competentes e crescer na carreira.

— Tem uma coisa em que eu sou, sim, muito inteligente: me rodeio de pessoas mais inteligentes que eu. O primeiro passo, da base, era montar uma comissão, e aí ter pessoas muito qualificadas do meu lado. Como o Ivan (Palanco), o Diogo Linhares, o Marcinho, o Alegria, o Douglas. Todos que fizeram parte. Conhecer como funciona uma comissão, dar função para cada um, é algo que eu não tinha nem ideia de como funcionava. O passo pela base, além de me formar como treinador, é poder montar uma comissão de gente diferente, que me ajuda e vem ajudando muito. Seria hipócrita dizer que já comecei sendo bom treinador. Muitas vezes deixo eles trabalharem, sabem mais que eu, estão há mais tempo na frente. Eu simplesmente faço a minha parte, que tenho que fazer.

Além dos quatro nomes novos que chegam junto com Filipe Luís, o Flamengo possui membros fixos que seguirão no clube trabalhando com os atletas profissionais. O treinador estreia contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, e tem um compromisso com o Bahia, pelo Brasileirão, no fim de semana.