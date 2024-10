Corinthians foca no Flamengo após polêmicas com a CBF

Rodrigo Coca/Agência Corinthians







Publicada em 01/10/2024 - 05:30 • São Paulo (SP)

O Corinthians tem apenas um foco esta semana: deixar de lado as recentes controvérsias envolvendo a CBF e direcionar todas as energias para a semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. A partida, que acontece nesta quarta-feira no Maracanã, é a oportunidade perfeita para o time se reencontrar e manter vivo o sonho do título da Copa do Brasil.

A alteração da data da segunda semifinal contra o Flamengo não havia sido digerida ainda quando houve a derrota por 3 a 1 para o São Paulo no clássico com duas expulsões para o Timão, o que gerou nova revolta contra a entidade e também contra a arbitragem do jogo.

O Corinthians chegará desfalcado, sem Talles Magno, machucado, e Memphis Depay, que não foi inscrito a tempo.

O técnico Ramón Díaz terá que encontrar soluções criativas para montar uma equipe competitiva diante de um adversário que conta com a força de sua torcida, mas que vem em crise com a demissão de Tite.

E o Corinthians não pode esquecer que tem ainda outra frente de batalha importante para o restante da temporada: a luta para não ser rebaixado no Brasileirão.

– Antes do jogo creio que o Corinthians vinha muito bem ganhando de times importantes. Com essa atitude, o Corinthians “no va a bajar” – sentenciou Ramón Díaz, com a frase que ficou famosa no ano passado, quando ele dirigiu o Vasco e ficou famoso por evitar a queda do time carioca.