Mauro Cezar lista polêmicas da gestão Rodolfo Landim: ‘Bem-vindos ao Flamengo’

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 18:33 • Rio de Janeiro

O jornalista Mauro Cezar Pereira ironizou a atual gestão do Flamengo, chefiada pelo presidente Rodolfo Landim. Em uma publicação nas redes sociais, feita nesta quinta-feira (23), o comunicador listou todas as polêmicas que aconteceram nos últimos seis anos de mandato.

Os acontecimentos extracampo listados envolvem jogadores e dirigentes do clube. Sem citar nomes, Mauro relembrou episódios polêmicos de Gabigol, Marcos Braz, Gerson, Varela, entre outros personagens recentes do Flamengo. Além disso, ele também documentou decisões consideradas questionaveis da diretoria. Para legendar a publicação, o jornalista ironizou: "Bem-vindos ao Flamengo". Veja a lista completa:

- Bem-vindo ao Flamengo.

1- Jogador escondido embaixo de mesa em cassino clandestino em plena pandemia.

2- Jogador se recusando a fazer o aquecimento.

3- Preparador físico agredindo jogador no vestiário.

4- Jogador dando soco em jogador durante treino no CT.

5- Dirigente brigando com torcedor em shopping rolando pelo chão.

6- Jogador fazendo festa de arromba dias depois de uma vergonhosa eliminação.

7- Jogador mandando beijo para o técnico adversário após derrota em uma decisão.

8- Jogador em podcast flertando com torcida rival.

9- Jogador fotografado vestido com camisa de clube rival.

10- Jogador se recusando a fazer o exame antidoping como deveria.

11- Jogador sendo suspenso por não fazer o exame antidoping como deveria.

12- Jogador suspenso tolamente volta a treinar graças a um efeito suspensivo e é homenageado no CT!

13- Jogador indo ao encontro de torcedores do algoz na mais recente eliminação, sendo parado pela polícia e filmado na constrangedora situação.

14- Elenco tira 42 dias de férias às vésperas do Mundial de Clubes.

Isso aí e Flamengo! - escreveu Mauro Cezar nas redes sociais.

Última polêmica citada por Mauro

O caso mais recente citado pelo jornalista aconteceu na última quarta-feira (23). Na data, o lateral Guillermo Varela foi flagrado em um conflito de torcedores do Peñarol com a polícia na orla da praia do Recreio dos Bandeirantes. O caso aconteceu antes da partida do clube uruguai contra o Botafogo, pela semifinal da Copa Libertadores.

Em pronunciamento oficial, o uruguaio alegou que estava no local para ajudar dois amigos que estavam na região. Ele negou que teria entrado em conflito com os policiais e também alegou não ter cometido nenhum ato de vandalismo.