‘Conversa fiada’: Braz volta a provocar Atlético-MG sobre Copa do Brasil

Escrito por Rafael Lopes , supervisionado por Marcio Dolzan • Publicada em 24/10/2024 - 17:07 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu via sorteio os mandos de campo da decisão da Copa do Brasil, disputada entre Flamengo e Atlético-MG. Com a definição, o Galo jogará a segunda partida sob seus domínios, na Arena MRV. Protagonistas de uma das maiores rivalidades interestaduais do país, os clubes vivem momento de tensão antes da disputa, e isso foi escancarado por uma fala de Marcos Braz, VP de futebol do Rubro-Negro.

➡️ Final da Copa do Brasil já tem mando definido; veja se os últimos campeões decidiram o título em casa ou como visitante

O dirigente respondeu à declaração de Sérgio Coelho, presidente do Atlético-MG, com relação aos equipamentos de arbitragem para o duelo. Braz aproveitou a oportunidade para alfinetar o adversário pela taça.

-Essa pressão do Atlético-MG tem 40, 50 anos, desde os anos 80 tem conversa fiada com relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui, iam falar que a bola era feia, que era ruim, que não sei o que...foi até bom acontecer isso e o segundo jogo ser lá - afirmou Marcos Braz, na zona mista do evento.

Confira a fala de Sérgio Coelho, presidente do Atlético-MG, rebatida por Braz:

-Vai ser uma grande final e queremos um jogo limpo e não jogos sujos como foi no passado. Estamos encaminhando à CBF um ofício para que ela utilize nessas duas partidas a tecnologia impedimento semiautomático. Ela foi utilizada na Copa do Mundo e é utilizada nas principais ligas europeias - declarou o dirigente ao Globo Esporte.

Em entrevista à TNT Sports concedida na última quarta (23), Marcos Braz já tinha alfinetado o Galo sobre a decisão da Copa do Brasil:

-Eu acho que o Flamengo tem que ficar preocupado exatamente quando essas narrativas começam. Já começou lá no Atlético, falar de arbitragem, de anos 1980. Quando começa essa narrativa, o jogo acaba sendo penalizado. O trio de arbitragem, o VAR, todos chegam ainda mais pressionados nos jogos.

Quando e onde será a decisão da Copa do Brasil?

Com o sorteio realizado nesta quinta-feira (24), foi definido que a primeira partida da decisão será realizada no Maracanã, no dia 3 de novembro (domingo), e uma semana depois, no dia 10 de novembro, será realizado o jogo de volta na Arena MRV.

JOGO DE IDA - 03/11

Flamengo x Atlético-MG, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro

JOGO DE VOLTA - 10/11

Atlético-MG x Flamengo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte

