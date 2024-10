Flamengo, Corinthians e mais: clubes e instituições lamentam morte de Maguila

Todos revenciam o ídolo. Após a confirmação da morte de Maguila nesta quinta-feira (24), clubes e entidades foram às redes sociais prestar homenagens à lenda do boxe. O ex-pugilista faleceu aos 66 anos, em decorrência de uma doença degerativa no cérebro. Flamengo, Corinthians e Confederação Brasileira de Boxe foram algumas das instituições que se manifestaram.

Maguila foi um lutador brasileiro dos peso-pesados, que ficou reconhecido por uma das direitas potentes que o boxe brasileiro já viu. Maguila lutou profissionalmente de 1983 à 2000, onde acumulou números expressivos. Ao longo da carreira, foram 85 combates oficiais, com 77 vitórias, sendo 61 por nocaute, além de apenas 7 derrotas e um empate técnico.

Maguila foi um dos maiores boxeadores da história do Brasil

Em vida, Maguila nunca escondeu que o time de coração era o Corinthians. Nas redes sociais, ele constantemente aparecia com uma camisa do clube paulista. Apesar de não ser natural de São Paulo, a relação com o clube paulista aconteceu quando o ex-boxeador trabalhava na cidade como pedreiro. O Timão emitiu uma nota oficial sobre o falecimento do ex-pugilista:

- Neste momento de luto, o Corinthians se solidariza com os fãs, familiares e amigos de Maguila. Sua paixão pelo boxe e seu amor pelo Timão deixarão saudades imensas em nossos corações - diz parte da nota publicada no site oficial.

