Libertadores ou Brasileiro? Mauro Cezar aponta qual deveria ser a prioridade do Botafogo

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 16:41 • Rio de Janeiro

O jornalista Mauro Cezar Pereira apontou qual competição o Botafogo deveria priorizar na reta final da temporada. A equipe alvinegra está neste momento na semifinal da Libertadores e na liderança do Campeonato Brasileiro. Na visão do comentarista, a conquista da América seria mais importante para o torcedor do clube.

Em análise sobre os torneios durante participação no programa Cartão Verde, da TV Cultura, Mauro comparou os títulos do alvinegro com os rivais estaduais. Dentre os times do Rio de Janeiro, apenas o Botafogo ainda não sentiu o gosto de ser campeão da América. Assim, o título da Libertadores teria uma importância maior do que o do Brasileirão.

- Libertadores. O Botafogo já foi campeão Brasileiro. Faz tempo, 29 anos, mas já foi. A Libertadores não. E detalhe, o Fluminense ganhou no ano passado, o Vasco já ganhou no passado e o Flamengo tem três. Na cabeça do torcedor do Botafogo deve passar nos rivais do Rio de Janeiro: 'sou o único que não ganhou, preciso ganhar' - analisou o jornalista.

Além disso, Mauro também analisou o atual momento do Botafogo. Para ele, o momento de protagonismo da equipe alvinegra no futebol nacional e sul-americano é devido a presença da SAF, por conta disso, teria um prazo de validade.

- Tem um outro aspecto, o Botafogo, por mais que o torcedor não goste que a gente fale isso, é um caso diferente. O Palmeiras é algo sólido, por mais que saia o patrocinador, ou até mesmo a Leila, ele vai continuar. É um clube estruturado. O Botafogo era um clube mega endividado, que chega um cara (John Textor) e começa a botar dinheiro e trazer jogadores. Ninguém pode garantir por quanto tempo o Botafogo terá times fortes e competitivos como tem hoje. Tem que aproveitar o agora - concluiu.

Libertadores

Na busca pela conquista da América, o Botafogo entra em campo nesta quarta-feira (23), para enfrenta o Peñarol, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela primeira partida do confronto de semifinal da Libertadores.