Mauro Cezar detona possível chegada de Pogba ao Corinthians: ‘Brincadeira’

O jornalista Mauro Cezar Pereira detonou a possível contratação de Paul Pogba pelo Corinthians. O atleta francês é especulado no clube paulista após ter uma interação com o influenciador Luva de Pedreiro durante o programa "The Noite", do apresentador Danilo Gentili, onde declarou que aceitaria jogador no Alvinegro ao lado de Memphis Depay.

Para Mauro, a hipótese da contratação do meia pelo Corinthians não deveria existir. Durante um debate na programação da Rádio Jovem Pan, no último domingo (15), o comunicador destacou que a prioridade do clube paulista deveria quitar as dívidas na próxima temporada, e não, realizar contratações caras.

- Parece que o objetivo (da diretoria) é destruir o Corinthians. É isso que eles querem? Endividar mais o clube? É um absurdo, o time conseguir dinheiro do patrocinador para pagar jogador mas não consegue para pagar a dívida… Essa história é uma brincadeira. Ele reagiu uma coisa na rede social e já virou notícia. O Pogba não joga para valer desde a temporada 2021/22 - iniciou o jornalista.

Além disso, Mauro Cezar também criticou a contratação do atacante holandês Memphis Depay. O comunicador classificou a chegada do atleta como um "absurdo" e elogiou a postura da torcida organizada Gaviões da Fiel, que tenta arrecadar dinheiro para quitar a dívida da Neo-Química Arena, apontada pelo jornalista como a verdadeira pauta importante do clube paulista.

- O Memphis Depay eu falei na época e repito, não é um jogador para o bico do Corinthians nesta situação. Não tem cabimento um time que deve 2,4 bilhões ter o jogador mais caro do futebol brasileiro. O Corinthians precisa de organização, de pagamento de dívida, contensão de despesa, porque é um time gigantesco, com uma torcida imensa e fiel. Enquanto a Gaviões da Fiel tenta levantar dinheiro para pagar o estádio fala-se nisso (contratação de Pogba) - concluiu.

Pogba no Corinthians?

As especulações da possível chegada de Paul Pogba no Corinthians ganharam forças nesta segunda-feira (16). De acordo com a apuração do canal "Blog do Macedo" e confirmada pelo site "Meu Timão", o francês teria aceitado atuar pelo clube, que poderia buscar um parceiro fundos para bancar o salário do atleta.

Apesar da torcida alvinegra ter se animado com a possibilidade, o presidente Augusto Melo negou que haja qualquer negociação em andamento com o jogador francês, em entrevista à "Rádio Craque Neto", no domingo (15).