Jornalista compara Pogba a Fausto Vera: ‘Ar-condicionado e trava elétrica’

Especulado no Corinthians, o meia Paul Pogba foi comparado ao argentino Fausto Vera por um jornalista da ESPN nesta sexta-feira (22). O comentarista Rodrigo Bueno deu a declaração durante o programa "F90", e o assunto viralizou nas redes sociais. Segundo o profissional, o francês é o Vera com "ar-condicionado e trava elétrica".

- Pogba é "todo-campista", ele é meio Fausto Vera. Ele é o Fausto Vera com ar-condicionado e trava elétrica, completão. O Vera é o chamado "todo-campista", pode jogar mais recuado como um primeiro volante e pode jogar como um meia armador. O Pogba é isso. Por isso eu fiz a comparação - comentou Rodrigo Bueno.

Na quarta-feira (12), em conversa com o influenciador Luva de Pedreiro no programa 'The Noite', do SBT, o meia francês comentou, de forma bem-humorada, que não cobraria nenhum valor para jogar no Corinthians ao lado de Depay. No dia seguinte, Pogba compartilhou um vídeo usando a camisa do Brasil.

No entanto, segundo informações do "ge" e confirmadas pelo Lance!, a diretoria do Corinthians rechaça a possibilidade de contratar Pogba para a próxima temporada. Os dirigentes acreditam que o Timão está bem servido no meio-campo e veem o campeão do mundo como uma incógnita.