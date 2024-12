Nova publicação de Pogba movimenta torcedores do Corinthians na web; veja

Uma publicação do meia Paul Pogba nas redes sociais movimentou torcedores do Corinthians nesta sexta-feira (13). No Instagram, o francês, que tem sido especulado no clube paulista publicou três emojis, sendo um deles uma ampulheta. A situação bastou para alvinegros se empolgarem na web.

Na quarta-feira (12), em conversa com o influenciador Luva de Pedreiro no programa 'The Noite', do SBT, o meia francês comentou, de forma bem-humorada, que não cobraria nenhum valor para jogar no Corinthians ao lado de Depay. No dia seguinte, Pogba compartilhou um vídeo usando a camisa do Brasil.

No entanto, segundo informações do "ge" e confirmadas pelo Lance!, a diretoria do Corinthians rechaça a possibilidade de contratar Pogba para a próxima temporada. Os dirigentes acreditam que o Timão está bem servido no meio-campo e veem o campeão do mundo como uma incógnita.

Afastado dos gramados desde setembro do ano passado após testar positivo para testosterona em exame antidoping, enquanto defendia o Juventus, da Itália, Pogba só poderá retornar ao futebol em março de 2025. Campeão do mundo com a França em 2018, o meia passou por Manchester United e Juventus.

