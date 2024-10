Mauro Cezar defende Renato Gaúcho e dispara: ‘O Grêmio foi operado’

Comentarista Mauro Cezar criticou atuação da arbitragem em Atlético-MG x Grêmio (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 17:45 • Rio de Janeiro

O comentarista Mauro Cezar Pereira defendeu o treinador Renato Gaúcho, que reclamou da arbitragem após a derrota do Grêmio para o Atlético-MG. O confronto válido pela 6ª rodada do Brasileirão foi marcado por polêmica no uso do VAR. O atacante Braithwaite teve um gol anulado com o auxílio da tecnologia.

➡️CBF divulga análise do VAR em gol anulado do Grêmio contra o Atlético-MG

➡️Estrangeiros do Grêmio: os cinco melhores da história

Ao comentar a marcação, o jornalista declarou que o lance não tem um lance conclusivo. O tento do atacante dinamarquês foi anulado por um toque de mão identificado pela arbitragem de vídeo. O árbitro de campo, Luiz Flávio, não hesitou em retirar o gol ao ver o lance na cabine do VAR.

- Acho que o Renato tem razão. Na minha opinião, a imagem não é conclusiva. Eu vi varias imagens e não tenho certeza se a bola bate na mão do Braithwaite. Se não é conclusiva a imagem, o VAR não deveria fazer nenhum tipo de interferência - disse o jornalista

Além disso, Mauro também identificou um outro possível erro da arbitragem. Para ele, o pênalti marcado em cima de Hulk, no primeiro tempo, não existiu. No lance, o atacante da equipe mineira é derrubado na área pelo zagueiro Jemerson, do Grêmio, após realizar uma sequência de fintas.

- Mas o pior para mim foi o pênalti cavado pelo Hulk. Meu Deus do céu. Ele dobrou o joelho e se jogou na área, não houve nada ali. Uma vergonha, um absurdo. O Grêmio foi operado ontem, o Renato tem toda a razão de reclamar, foi uma péssima arbitragem - concluiu.

➡️Reinaldo leva terceiro cartão e vira desfalque para o Gre-Nal

Logo após o término da partida, Renato Gaúcho realizou reclamações acintosas. Durante entrevista coletiva, o técnico chegou a classificar o futebol brasileiro como uma 'bagunça'. Além dele, o próprio Braithwaite e o vice-presidente do Grêmio se manifestaram sobre o caso.

Com o resultado negativo, o clube gaúcho seguiu na 11ª colocação do Brasileiro. Já o Atlético-MG seguiu na 9ª colocação. Vale lembrar, que o confronto é referente a 6ª rodada do campeonato, adiado por conta das enchetes no estado do Rio Grande do Sul em maio deste ano.