Estrangeiros do Grêmio: os cinco melhores da história

Hugo de León é um dos maiores estrangeiros do Grêmio na história. (Foto: Grêmio)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 15:17 • São Paulo

O Grêmio é um clube com uma rica história de títulos e conquistas, e alguns jogadores estrangeiros foram fundamentais para esse sucesso. Esses atletas vindos de fora do Brasil trouxeram talento e liderança para o clube, ganhando um lugar especial no coração da torcida. Vamos conhecer os cinco maiores estrangeiros do Grêmio.

Top 5 melhores estrangeiros do Grêmio

Hugo de León

Hugo de León, zagueiro uruguaio, foi um dos pilares do Grêmio na conquista da Libertadores e do Mundial de Clubes em 1983. Com sua liderança em campo, De León se tornou ídolo da torcida gremista, sendo lembrado por sua firmeza defensiva e pela forma como comandava o time. E é um dos maiores estrangeiros do Grêmio.

Atílio Ancheta

Atílio Ancheta, também uruguaio, é um dos maiores defensores da história do Grêmio. Atuando entre os anos 70 e 80, Ancheta era conhecido por sua técnica e capacidade de marcação, ajudando o clube a conquistar títulos estaduais e a se consolidar como uma das forças do futebol brasileiro e virar um dos maiores estrangeiros do Grêmio.

Arce

Francisco Arce, o lateral-direito paraguaio, jogou pelo Grêmio entre 1995 e 1998. Arce se destacou por sua habilidade ofensiva e precisão nas cobranças de falta, contribuindo para títulos importantes como a Libertadores de 1995 e a Recopa Sul-Americana de 1996. Ele é um dos maiores estrangeiros do Grêmio.

Kannemann

Walter Kannemann, o zagueiro argentino, chegou ao Grêmio em 2016 e se tornou rapidamente um dos grandes ídolos do clube. Conhecido por sua raça e entrega, Kannemann foi peça chave nas conquistas da Libertadores e da Recopa Sul-Americana em 2017. Ele continua a ser uma referência na defesa gremista e é um dos maiores estrangeiros do Grêmio.

Sabella

Alejandro Sabella, o meio-campista argentino, jogou pelo Grêmio no início dos anos 80 e é lembrado por sua habilidade e visão de jogo. Apesar de sua passagem breve, Sabella marcou época e é um dos estrangeiros que até hoje é lembrado pelos torcedores do Grêmio.

Esses jogadores ajudaram a construir o legado dos estrangeiros do Grêmio, trazendo talento e paixão para o clube e deixando uma marca duradoura.