Atlético-MG se complica no Brasileiro em maratona de jogos

Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 19:10 • Belo Horizonte

Em meio a tropeços no Brasileiro, o Atlético-MG vem de um amargo empate por 2 a 2 com o Vitória, no último sábado, na Arena MRV, pela 29ª rodada. O time de Gabriel Milito, que além do campeonato nacional disputa Copa do Brasil e Libertadores, não só vai encarar uma maratona de jogos nas próximas semanas, como também perdeu três jogadores convocados para a Data Fifa.

O volante Alan Franco, do Equador, o atacante Eduardo Vargas, do Chile, e o zagueiro Junior Alonso, do Paraguai, foram convocados para defender suas respectivas seleções e são desfalques para o próximo confronto no Brasileiro, nesta quarta-feira (09) contra o Grêmio, em jogo atrasado da 6ª rodada. Arana havia sido convocado pela Seleção Brasileira, mas teve lesão confirmada e foi cortado da lista de Dorival Júnior.

Os dois jogos das Eliminatórias acontecem nos dias 10 e 15 de outubro, enquanto o Galo viaja para o Ceará, onde encara o Fortaleza no dia 16, no Castelão. O Galo ainda não informou se os três convocados estarão disponíveis para entrar em campo contra o Leão do Pici. Do trio, Alan Franco e Alonso são titulares absolutos no time do técnico argentino, enquanto Vargas é reserva na equipe.

Três dias após a partida contra o Fortaleza, o Galo viaja até São Januário para enfrentar o Vasco pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O confronto, que estava marcado para o dia 17 de outubro, sofreu alteração e foi remarcado para o fim de semana, no dia 19. Em nota, a CBF se justificou que a mudança visa “o aperfeiçoamento e a promoção permanente do futebol brasileiro, em respeito aos princípios do equilíbrio técnico e mérito esportivo”.

Na terça-feira seguinte (22), mais uma decisão. O Galo recebe o River Plate pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, em uma sequência de quatro jogos em 14 dias.

Cabe ao Gabriel Milito encontrar o malabarismo perfeito para focar nas copas, iniciar uma sequência de vitórias no Brasileiro e, sobretudo, preservar a condição física do elenco.