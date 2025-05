O jornalista Mauro Cezar Pereira realizou uma crítica pública a Samir Xaud, candidato único à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Através de uma publicação nas redes sociais, o comunicador detonou a explicação e projeto do possível novo presidente da entidade sobre o assunto fair play financeiro.

Em uma entrevista ao "Charla Podcast", Samir Xaud comentou sobre os planos para estabelecer a prática, já adotada e estabelecida por outras associações esportivas ao redor do mundo. Contudo, na visão de Mauro Cezar, o canditado mostrou um certo desconhecimento do tema.

- Minha nossa, aparentemente o futuro presidente da CBF acha que Fair Play financeiro é uma ferramenta que proíbe gastos de quem tem o que gastar para equilibrar com os demais, caloteiros inclusive - publicou o jornalista.

O que disse o canditado?

- É um assunto importante. Não tem como um time que fatura R$ 10 milhões competir com quem tem R$ 1 milhão. É difícil. A gente sabe que o que move o futebol é o dinheiro. Fazer futebol sem dinheiro é difícil, mas tem que ter um equilíbrio. E isso tem que ser discutido entre os clubes. Acredito que nessa formação da Liga, nessa conversa a gente vai chegar num denominador comum também em relação ao fair play financeiro - disse Samir Xaud.

O que é fair play financeiro?

A prática do fair play financeiro busca regulamentar os gastos individuais de cada clube. Ou seja, um clube não poderia gastar mais do que o arrecadado. As normas de determinado tema buscam prever movimentações indevidas no mercado.

Quem é Samir Xaud?

Nascido em Boa Vista, capital de Roraima, Samir de Araújo Xaud, de 41 anos, é médico infectologista e especialista em medicina esportiva. Ele também atua como empresário e dirigente esportivo.

Samir foi eleito, no início de 2024, presidente da Federação Roraimense de Futebol (FRF), em um processo que marca uma transição histórica: substituirá o pai, Zeca Xaud, que ocupa o cargo desde a década de 1980 e encerrará seu mandato em 2026, após quatro décadas à frente da entidade.