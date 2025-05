Favorito à presidência da CBF abre o jogo sobre camisa vermelha na Seleção

Em entrevista à "CNN", o médico Samir Xaud, único candidato à presidência da CBF, declarou que não concorda com ideia de que a Seleção Brasileira use um uniforme vermelho, na próxima Copa do Mundo. Questionado pelo apresentador Benjamin Back sobre assunto programa "Domingol", o possível mandatário da entidade foi sucinto.

- Não (gostaria da camisa vermelha). Camisa brasileira precisa ser verde e amarela - declarou Samir Xaud.

Recentemente, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esteve envolvida na polêmica sobre a segunda camisa para a Copa do Mundo de 2026. O site ‘Footy Headlines’, especialista em vazamento de uniformes no futebol internacional, divulgou que o Brasil abandonaria o azul como cor vistante e substituiria por uma camisa vermelha.

Arte da camisa vermelha da Seleção feita por inteligência artificial (Foto: ChatGPT)

Diante desse cenário de rejeição, a entidade se pronunciou e emitiu uma nota oficial, declarando que as cores tradicionais seriam mantidas.

Confira a nota da CBF na íntegra

“A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não são oficiais.

Nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da Seleção.

A entidade reafirma o compromisso com seu estatuto (os padrões nas cores amarelo tradicional e azul serão mantidos) e informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike.”

Repercussão sobre a suposta camisa da Seleção

O narrador Galvão Bueno foi um dos primeiros a se manifestar sobre o assunto. O ícone da televisão brasileira ressaltou que a camisa da seleção precisa ser preservada.

- Eu transmitir 52 jogos da Seleção. Então, acho que tenho algum direito de falar, mesmo sem nunca ter vestido a camisa. A camisa da nossa seleção pertence, de fato, ao torcedor brasileiro. Tem que ser preservada. Nas manifestações ficou evidente que tradição é algo sagrado - destacou.

O ex-jogador e comentarista, Walter Casagrande, também não aprovou a mudança.

- A camisa da seleção brasileira tem que ser com as nossas cores, as cores da nossa bandeira que são verde, amarelo, azul e branco. Não existe o vermelho nessa história. Quem pensou nessa indecorosa ideia provavelmente não entende e nem compreende a importância da nossa história futebolística com as cores amarela e azul - finalizou.