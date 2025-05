Corinthians: CBF divulga áudios do VAR em gol anulado de Yuri Alberto contra Santos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios do VAR da partida entre Corinthians e Santos, realizada neste domingo (18), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. As gravações envolvem dois lances protagonizados pelo atacante Yuri Alberto.

Na reta final do segundo tempo, o Corinthians puxou um contra-ataque com Félix Torres, que desarmou Deivid Washington. Cara a cara com o goleiro Gabriel Brazão, o camisa 9 do Timão finalizou de perna esquerda por cima do arqueiro. O lance, no entanto, foi revisado pelo VAR.

VAR: Tem um toque embaixo e um tranco nas costas, que tira o atleta de branco da jogada. Tem um ponto de contato embaixo.

Raphael Claus (árbitro de campo): Me dá uma imagem lateral. Anulo o gol e vou sair com falta para o Santos.

Outro lance analisado pelo VAR foi o gol validado de Yuri Alberto. Após uma cabeçada do camisa 9, o goleiro Gabriel Brazão até conseguiu fazer a defesa, mas a bola já havia ultrapassado a linha. O árbitro Raphael Claus foi avisado pela tecnologia de que o gol deveria ser confirmado.

Yuri Alberto (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Yuri Alberto lamenta gol anulado em vitória

Após a partida, o camisa 9 comentou o resultado, exaltou a vitória, mas lamentou o gol desperdiçado. Para ele, foi um "pecado".

- Vitória muito importante em casa, primeiro tempo muito difícil, mas no segundo criamos oportunidades. Graças a Deus pude marcar. Agradecer a Deus por marcas que nunca imaginei alcançar na minha carreira - disse Yuri Alberto.

- Que pecado esse gol não ter sido validado? Brinquei que não valeu, mas vai para o DVD igualmente. Só gratidão por alcançar essa marca com grandes caras com histórias gigantescas - completou.