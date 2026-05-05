Torcedores mandam recado para Cuca após Recoleta x Santos: 'Não consegue'

O Santos empatou com o Deportivo Recoleta em 1 a 1, nesta terça-feira (5), no Paraguai, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. Após o resultado, o técnico Cuca foi alvo de críticas por parte dos torcedores do Peixe, que não gostaram o desempenho da equipe.

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No confronto, o clube paulista chegou a abrir o placar no primeiro tempo com o atacante Neymar. Contudo, a equipe alvinegra aos poucos foi perdendo o domínio da partida e viu o Recoleta empatar o confronto nos minutos finais do confronto.

Nas redes sociais, torcedores do Santos apontaram Cuca como um dos principais culpados pelo resultado. Questões do técnico ao longo da partida, como a demora para mexer na equipe, foram alvo de críticas.

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Veja a repercussão abaixo:

Neymar comemora gol pelo Santos diante do Recoleta. (Foto: Daniel Daurte / AFP)

Como foi Recoleta x Santos?

Texto por: Juliana Yamaoka

O duelo começou equilibrado, mas o Santos passou a controlar as principais ações ofensivas com Gabriel Barbosa, Neymar e Rollheiser, além de ter mais posse de bola na primeira etapa. Aos 20 minutos, Gabriel Barbosa desperdiçou uma chance clara ao finalizar para fora, mesmo sem o goleiro. O gol santista saiu aos 40, quando Neymar deu um toque sutil para tirar o arqueiro da jogada e abrir o placar. Na comemoração, o camisa 10 abraçou Robinho Jr. e os companheiros. Antes do intervalo, Gabriel Brazão ainda salvou o Peixe com duas grandes defesas, em chute de Mosquera e cabeceio de Marotta.

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Na segunda etapa, o Santos manteve o ritmo, com Neymar novamente como protagonista e também o jogador mais visado em campo, sofrendo faltas duras que renderam três cartões amarelos aos adversários. O camisa 10 ainda acertou a trave e seguiu participando das principais jogadas. O Peixe esteve perto de ampliar, mas voltou a esbarrar nas chances desperdiçadas por Gabigol. Thaciano chegou a balançar as redes, mas teve o gol corretamente anulado por impedimento.

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E quando parecia que o controle santista se transformaria em tranquilidade, veio o castigo. Aos 40 minutos, Cardozo recebeu pela esquerda e cruzou para o meio da área. A bola sobrou para Galeano, que empurrou para o fundo da rede e decretou o empate. Um golpe duro, que esfriou a vantagem construída e deixou no ar a sensação de oportunidade escapando pelos dedos, transformando o que era alívio em tensão e reacendendo o drama do Peixe na Sul-Americana.