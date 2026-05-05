Decisão de Jardim para Ind. Medellín x Flamengo repercute: 'Traumatizado'

O Flamengo volta a campo pela Libertadores na noite desta quinta-feira (7) contra o Independiente Medellín, na Colômbia. Para o duelo, Leonardo Jardim decidiu não relacionar Wallace Yan, e a informação repercutiu nas redes sociais.

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O jovem do Flamengo foi muito criticado por torcedores depois do empate com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Depois de abrir 2 a 0, o Rubro-Negro cedeu o resultado no final, e alguns rubro-negros apontaram erro de Wallace Yan no segundo gol cruz-maltino.

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Nas redes sociais, a decisão de Leonardo Jardim chamou atenção de torcedores do Flamengo. A maioria concordou com o técnico português. Veja os comentários abaixo:

Wallace Yan em Flamengo x Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre a decisão do treinador

Ausências e retorno no Flamengo

O Flamengo ainda não contará com Lucas Paquetá e Erick Pulgar no compromisso desta semana pela Libertadores. No departamento médico, a dupla não está na lista de relacionados para o jogo contra o Independiente Medellín (COL), fora de casa, na quinta-feira (7), às 21h30 (de Brasília). O técnico Leonardo Jardim, por outro lado, conta com o retorno de Carrascal.

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Os meias iniciaram, nesta semana, atividades no campo, mas ainda sem chances de atuar. Paquetá realiza trabalhos com a fisioterapia. Pulgar também treina com os fisioterapeutas, além de contar com o acompanhamento da preparação física.

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Nesta terça-feira pela manhã, o chileno esteve com o restante do grupo durante parte do treino no Ninho do Urubu. Recuperando-se de uma lesão no ombro direito, ele está em estágio mais avançado do tratamento.

Por outro lado, Paquetá ainda está um pouco atrás na recuperação em comparação com o companheiro. Nos próximos dias, o departamento médico do Flamengo aumentará a carga de trabalho do meia. O clube não estipulou uma data para o retorno de ambos.

Quem está de volta é Jorge Carrascal. O meia colombiano, que cumpriu suspensão no clássico com o Vasco, vem treinando normalmente e embarcou com a delegação do Flamengo para a Colômbia. Sem Arrascaeta, lesionado, ele deve ser o principal homem de criação da equipe.