Vidente aponta resultado de Independiente Rivadavia x Fluminense

O Fluminense vai encarar o Independiente Rivadavia pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores na noite desta quarta-feira (6). Antes da bola rolar, o vidente Luiz Filho, do Canal Renascer das Cartas, apontou sua previsão para o duelo.

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A partida tem caráter decisivo para o Tricolor das Laranjeiras, que vive sequência ruim na temporada. De acordo com a previsão do vidente, o Fluminense vai vencer o Independiente Rivadavia na Argentina. A bola rola às 21h30 (Brasília).

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As cartas apontaram que há uma pequena possibilidade de empate, mas as energias do Fluminense estão melhores para o duelo.

Fluminense x Independiente Rivadavia no Maracanã (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Zubeldía enfrenta problemas no Fluminense para encarar o Independiente Rivadavia

O Fluminense chega pressionado para o duelo contra o Independiente Rivadavia, nesta quarta-feira (6), pela Libertadores, e com dores de cabeça importantes para montar a equipe. O técnico Luis Zubeldía terá desfalques relevantes no meio-campo e ainda lida com incertezas físicas no elenco às vésperas da partida.

A principal baixa é Facundo Bernal, suspenso após a expulsão na derrota para o Bolívar, na altitude de La Paz. O volante seria alternativa direta para a ausência de Martinelli, lesionado. O camisa 8 sofreu contusão no reto femoral da coxa esquerda e não deve retornar antes da parada para a Copa do Mundo. Sem os dois jogadores, o setor perde força física e marcação e organização. Zubeldía será obriado redesenhar o meio-campo em um dos jogos mais importantes da temporada.

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A tendência é que o Fluminense vá a campo com Nonato, Hércules e Savarino no setor central. Nonato, porém, ainda busca ritmo após voltar recentemente de lesão e fez apenas sua primeira partida após longo período fora justamente contra o Internacional.

Outra peça que pode aparecer é Lucho Acosta. Recuperado de lesão ligamentar no joelho esquerdo, o argentino voltou a treinar com o grupo, mas ainda não tem presença garantida. Caso seja relacionado, a expectativa é de utilização com minutos controlados, dificilmente como titular.

Diante do cenário e da necessidade de vitória, Zubeldía pode optar por um ajuste mais agressivo na frente. Existe a possibilidade de o Fluminense atuar com dois centroavantes, com John Kennedy e Castillo formando dupla.

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