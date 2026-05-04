Bruno Henrique ganhará busto na sede do Flamengo na Gávea

Maior campeão pelo clube, atacante assinou renovação de contrato nesta segunda-feira (4)

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/05/2026
20:31
imagem cameraBruno Henrique será homenageado com busto na sede do Flamengo (Foto: Divulgação / Flamengo)
O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (4) que Bruno Henrique será homenagedao com a construção de um busto na sede social do clube, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A previsão é que a inauguração ocorra em 15 de novembro, data de aniversário do clube. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Eduardo Baptista durante entrevista no CT George Helal.

A homenagem foi comunicada diretamente ao jogador durante gravação para a "FlamengoTV", em conteúdo sobre a renovação de contrato do atacante, também anunciada nesta segunda. O novo vínculo vai até dezembro de 2027.

— Eu sempre acreditei que as grandes homenagens a gente deveria fazer em vida. E queremos fazer isso com o Bruno, em vida, jogando aqui, de frente para a Nação — afirmou o dirigente rubro-negro.

Bruno Henrique chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, contratado junto ao Santos. Em sete anos, o atacante se consolidou como um dos grandes ídolos da história rubro-negra, sendo, ao lado de Arrascaeta, quem mais conquistou títulos com o Manto Sagrado: são 18 troféus da dupla na Gávea.

Além disso, o camisa 27 soma 361 jogos, 114 gols e 58 assistências pelo Mais Querido. Nesta temporada, ele balançou as redes quatro vezes e serviu os companheiros outras cinco em 18 partidas.

Bruno Henrique abraça Bap, presidente do Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

