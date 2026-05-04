Bruno Henrique ganhará busto na sede do Flamengo na Gávea
Maior campeão pelo clube, atacante assinou renovação de contrato nesta segunda-feira (4)
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (4) que Bruno Henrique será homenagedao com a construção de um busto na sede social do clube, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A previsão é que a inauguração ocorra em 15 de novembro, data de aniversário do clube. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Eduardo Baptista durante entrevista no CT George Helal.
➡️ Saiba a condição física de Plata, do Flamengo, que deixou o jogo contra o Vasco com dores
A homenagem foi comunicada diretamente ao jogador durante gravação para a "FlamengoTV", em conteúdo sobre a renovação de contrato do atacante, também anunciada nesta segunda. O novo vínculo vai até dezembro de 2027.
— Eu sempre acreditei que as grandes homenagens a gente deveria fazer em vida. E queremos fazer isso com o Bruno, em vida, jogando aqui, de frente para a Nação — afirmou o dirigente rubro-negro.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Bruno Henrique chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, contratado junto ao Santos. Em sete anos, o atacante se consolidou como um dos grandes ídolos da história rubro-negra, sendo, ao lado de Arrascaeta, quem mais conquistou títulos com o Manto Sagrado: são 18 troféus da dupla na Gávea.
Além disso, o camisa 27 soma 361 jogos, 114 gols e 58 assistências pelo Mais Querido. Nesta temporada, ele balançou as redes quatro vezes e serviu os companheiros outras cinco em 18 partidas.
➡️ Aposte em jogos do Flamengo
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias