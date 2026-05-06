Gesto de Neymar com Robinho Jr após gol choca europeus: 'Vida real'

O Santos empatou com o Deportivo Recoleta em 1 a 1, na última terça-feira (5), no Paraguai, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. No confronto, o atacante Neymar foi o responsável por marcar o único gol da equipe paulista. Ao comemorar o feito, um gesto dele com Robinho Jr viralizou mundo a fora.

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Os jogadores protagonizaram um desentendimento durante a última semana no CT Rei Pelé, durante um treino. A jovem promessa do Peixe chegou a acusar Neymar de ter o agredido. Apesar de tudo isso, o camisa 10 fez questão de comemorar o gol contra a equipe uruguaia com Robinho Jr.

O momento viralizou mundo a fora. Um detalhe da interação dos atletas chamou atenção. Durante a comemoração, Neymar chegou a dar um tapa leve no rosto do garoto. Veja a repercussão abaixo:

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➡️ Veja gols em Recoleta x Santos: Neymar marca e leva brasileiros e paraguaios à loucura

Tradução: "Neymar vs. Robinho Jr. como uma manchete prova que a vida real é apenas uma simulação de Football Manager".

Tradução: "Neymar e Robinho Jr. brincando sobre sua briga".

Tradução: "Neymar dando um "tapinha" no rosto do Robinho Jr depois de comemorar com ele".

Tradução: "É adorável ver Neymar e Robinho Jr. brincando sobre o tapa/empurrão".

Tradução: "Neymar deu um tapa e empurrou Robinho após sua comemoração depois de um gol espetacular no Paraguai".

Neymar em ação em Recoleta x Santos pela Sul-Americana (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

Como foi Recoleta x Santos?

Texto por: Juliana Yamaoka

O duelo começou equilibrado, mas o Santos passou a controlar as principais ações ofensivas com Gabriel Barbosa, Neymar e Rollheiser, além de ter mais posse de bola na primeira etapa. Aos 20 minutos, Gabriel Barbosa desperdiçou uma chance clara ao finalizar para fora, mesmo sem o goleiro. O gol santista saiu aos 40, quando Neymar deu um toque sutil para tirar o arqueiro da jogada e abrir o placar. Na comemoração, o camisa 10 abraçou Robinho Jr. e os companheiros. Antes do intervalo, Gabriel Brazão ainda salvou o Peixe com duas grandes defesas, em chute de Mosquera e cabeceio de Marotta.

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Na segunda etapa, o Santos manteve o ritmo, com Neymar novamente como protagonista e também o jogador mais visado em campo, sofrendo faltas duras que renderam três cartões amarelos aos adversários. O camisa 10 ainda acertou a trave e seguiu participando das principais jogadas. O Peixe esteve perto de ampliar, mas voltou a esbarrar nas chances desperdiçadas por Gabigol. Thaciano chegou a balançar as redes, mas teve o gol corretamente anulado por impedimento.

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E quando parecia que o controle santista se transformaria em tranquilidade, veio o castigo. Aos 40 minutos, Cardozo recebeu pela esquerda e cruzou para o meio da área. A bola sobrou para Galeano, que empurrou para o fundo da rede e decretou o empate. Um golpe duro, que esfriou a vantagem construída e deixou no ar a sensação de oportunidade escapando pelos dedos, transformando o que era alívio em tensão e reacendendo o drama do Peixe na Sul-Americana.