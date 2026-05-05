Gabigol vira alvo de comentarista em empate Recoleta x Santos: 'Não dá'

O Santos foi ao Paraguai para disputar mais uma partida da Sul-Americana. Durante o jogo, o ex-jogador e atual comentarista Zé Elias criticou Gabigol. O camisa 9 do Peixe perdeu um gol no primeiro tempo e, após as mudanças de Cuca na segunda etapa, o ex-atleta questionou a continuidade de Gabriel no campo.

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Veja o que disse Zé Elias, comentarista da ESPN:

— Não sei o motivo do Cuca não tirar o Gabigol. Tem outros jogadores a disposição que ajudam mais e produzem mais que ele. O próprio Thaciano. É um atleta que poderia entrar, para liberar mais o Neymar, e assim, ter mais qualidade na parte final do campo. O Gabigol não ajuda. Não segura a bola, não chama a responsabilidade e não ajuda a fase defensiva. Até o Neymar ajuda mais. Não dá mais. O camisa 9 tem que entender que precisa jogar - afirmou.

Gabigol em treino do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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Como foi o jogo?

O duelo começou equilibrado, mas o Santos passou a controlar as principais ações ofensivas com Gabriel Barbosa, Neymar e Rollheiser, além de ter mais posse de bola na primeira etapa. Aos 20 minutos, Gabriel Barbosa desperdiçou uma chance clara ao finalizar para fora, mesmo sem o goleiro. O gol santista saiu aos 40, quando Neymar deu um toque sutil para tirar o arqueiro da jogada e abrir o placar. Na comemoração, o camisa 10 abraçou Robinho Jr. e os companheiros. Antes do intervalo, Gabriel Brazão ainda salvou o Peixe com duas grandes defesas, em chute de Mosquera e cabeceio de Marotta.

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Na segunda etapa, o Santos manteve o ritmo, com Neymar novamente como protagonista e também o jogador mais visado em campo, sofrendo faltas duras que renderam três cartões amarelos aos adversários. O camisa 10 ainda acertou a trave e seguiu participando das principais jogadas. O Peixe esteve perto de ampliar, mas voltou a esbarrar nas chances desperdiçadas por Gabigol. Thaciano chegou a balançar as redes, mas teve o gol corretamente anulado por impedimento.

E quando parecia que o controle santista se transformaria em tranquilidade, veio o castigo. Aos 40 minutos, Cardozo recebeu pela esquerda e cruzou para o meio da área. A bola sobrou para Galeano, que empurrou para o fundo da rede e decretou o empate. Um golpe duro, que esfriou a vantagem construída e deixou no ar a sensação de oportunidade escapando pelos dedos, transformando o que era alívio em tensão e reacendendo o drama do Peixe na Sul-Americana.

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O único gol da partida foi marcado por Neymar, que já havia balançado as redes contra o Deportivo Recoleta no confronto de ida, na Vila Belmiro. O lance surgiu em jogada pela direita: Neymar recebeu passe de Gabriel Bontempo, livre de marcação dentro da área, e finalizou com categoria, dando apenas um toque sutil para vencer o goleiro e garantir a vitória santista.