Andrew diz que só acreditou no interesse do Flamengo quando ele já estava no clube

Apresentando oficialmente pelo Flamengo nesta segunda-feira (19), o goleiro Andrew afirmou que demorou para acreditar que o rubro-negro estava interessado em sua contratação. Mesmo que o técnico Filipe Luís e o diretor de futebol José Boto tenham ido a Portugal para assistir a um jogo dele in loco, o novo reforço do clube disse que só aceitou a realidade quando já estava no Ninho do Urubu.

— Demorou para eu acreditar nessa situação, porque estive no Gil Vicente durante quatro anos e meio, muitos jogos, passei por muitos momentos, ouvi muitas situações faladas sobre o meu nome, criei muitas expectativas — disse Andrew.

— Meus empresários falaram que sim, que era concreto (o interesse do Flamengo), e continuei não acreditando — não tirando a credibilidade dos meus empresários daquilo, mas porque a gente, apesar de não imaginar, nós temos que manter os pezinhos no chão. Só acreditei mesmo quando eu comecei a treinar, eu comecei a olhar para. Falei assim: o sonho que eu vivo hoje é uma coisa real.

Natural de Duque de Caxias, Andrew começou nas categorias de base do Botafogo em 2011, quando tinha apenas nove anos de idade. Ele ficou no alvinegro até 2020, quando disputou a Copinha daquele ano. Antes de se transferir ao Gil Vicente, chegou a ser emprestado para o Maranhão Atlético.

Pelo Gil Vicente, o goleiro estreou no time profissional em 2022 e disputou mais de 124 jogos. No Flamengo, Andrew brigará por posição com o argentino Rossi. Tirar o posto do titular será difícil, mas o novo reforço garante que isso não o preocupa.

— O que eu posso dizer é que eu estou aqui com o discurso de ajudar o Flamengo, da maneira que seja, porque no final de tudo, aquilo que mais importa é o Flamengo vencer e o Flamengo conquistar. Então, se vai jogar o jogador A ou B, isso eu vou decidir, isso é uma questão decidida pelo treinador — disse Andrew.

O goleiro chega para ser opção em uma temporada cheia para o Flamengo. Andrew terá pela frente o Campeonato Brasileiro, a Supercopa Rei, a Conmebol Libertadores e a Copa do Brasil. Além disso, já se transforma em opção para a disputa do Campeonato Carioca.

Andrew é a segunda contratação confirmada pelo clube nesta janela. No dia 9, às vésperas do retorno do grupo principal para a realização da pré-temporada, o zagueiro Vitão foi apresentado.

Outros trechos da apresentação de Andrew no Flamengo

Sonho realizado

— Chego hoje ao Flamengo muito feliz e com muita vontade de trabalhar, porque eu represento não só apenas o meu sonho, mas o sonho da minha família. Ontem eu estive no Pilar, em Caxias, onde eu fui nascido e criado, e recebi total apoio das pessoas que me acompanham desde quando eu nasci, desde quando eu comecei os meus primeiros passos no futebol. Aquilo mostra que estou aqui hoje representando o Flamengo em primeiro lugar, mas também represento o meu sonho e represento também o sonho de muitas crianças que moram lá no bairro onde eu nasci.

Interesse do Botafogo

— Isso foi tratado pelos meus empresários. Começou a circular no nome dos clubes também, lá atrás, eu falei para eles para que chegasse até mim somente aquilo que fosse concreto, e a única coisa que eu sei foi que chegou o Flamengo, um excelente projeto. Foi o projeto que eu aceitei, e aqui estou.

Primeiro contato de Andrew com o elenco do Flamengo

— São jogadores que muitos representam o seu próprio País e muitos representam a Seleção Brasileira. Então, é um sonho também chegar lá. Você toma sempre um choque de realidade. Hoje eu estou com os melhores, então, sim, eu posso também me considerar um dos melhores. Eu acredito que é muito disso. E tem ali as fotos no corredor, e foi dito pra mim "você vai colocar uma foto aqui, mas só quando você jogar". Eu falei, pode ficar tranquilo aqui, vou fazer tudo pra poder ajudar o Flamengo, colocar uma foto aqui, e se Deus quiser, uma foto comemorando o título.

